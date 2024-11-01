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Escuadristas (Ferrán Martín)  

Ellos señalan y acuden sus hordas de escuadristas con micrófonos y porras en las manos. Viñeta de Ferrán Martín.

| etiquetas: ferrán martín , escuadristas
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1 comentarios
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radon2 #1 radon2
Ferran no lleva acento.
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menéame