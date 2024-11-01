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Escuadristas (Ferrán Martín)
Ellos señalan y acuden sus hordas de escuadristas con micrófonos y porras en las manos.
Viñeta de Ferrán Martín.
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Ferran no lleva acento.
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