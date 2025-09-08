edición general
2 meneos
9 clics
La escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichi: “La amistad entre mujeres es revolucionaria”

La escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichi: “La amistad entre mujeres es revolucionaria”

Regresa a la actualidad Chimamanda Ngozi Adiche, la escritora nigeriana que se ha convertido en un símbolo de la lucha por los derechos de la mujer afroamericana, sobre todo después de novelas fundamentales como Medio sol amarillo, Americanah o el ensayo Todos deberías ser feministas. Acaba de publicar Unos cuantos sueños (Random House) e Infobae España ha tenido la oportunidad de poder acercarse a su figura y su imaginario. Y es que, para la autora, esta nueva novela no solo significa un logro literario, sino también un capítulo profundamente.

| etiquetas: cultura , chimamanda ngozi adichi
2 0 2 K 18 cultura
4 comentarios
2 0 2 K 18 cultura
escalibrur #3 escalibrur
Cuesta reconciliar su mensaje feminista con su propia figura que se vale de otra mujer para patir a sus hijos.

www.elconfidencial.com/cultura/2025-04-03/la-escritora-feminista-chima
1 K 16
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
2025 despues de Cristo
0 K 8
#4 Robe7064
Sus libros, muy buenos, sobre todo Americanah y Medio sol amarillo. Pero el discurso se viene abajo con sus actos.
0 K 7
#2 Kuruñes3.0 *
Las tontadas que tiene uno que leer. Hablando del titular, no de la novela, que no he leído.
0 K 6

menéame