La escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichi: “La amistad entre mujeres es revolucionaria”

Regresa a la actualidad Chimamanda Ngozi Adiche, la escritora nigeriana que se ha convertido en un símbolo de la lucha por los derechos de la mujer afroamericana, sobre todo después de novelas fundamentales como Medio sol amarillo, Americanah o el ensayo Todos deberías ser feministas. Acaba de publicar Unos cuantos sueños (Random House) e Infobae España ha tenido la oportunidad de poder acercarse a su figura y su imaginario. Y es que, para la autora, esta nueva novela no solo significa un logro literario, sino también un capítulo profundamente.