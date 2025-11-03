·
2
12 clics
12
clics
El escritor mexicano Gonzalo Celorio se hace con el Premio Cervantes 2025
El escritor mexicano Gonzalo Celorio ha sido reconocido este lunes con el Premio Cervantes, el más importante de las letras en español...
cultura
#1
YSiguesLeyendo
*
El anuncio lo ha realizado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, con la lectura del fallo del jurado
0
K
20
#2
manzitor
Cantado que iba a ser americano o americana. Los dos últimos fueron españoles.
0
K
11
#3
mikhailkalinin
Gonzalo Celorio, maestro de las letras mexicanas, merece con creces el Premio Cervantes por la exquisita hondura de su obra, que amalgama erudición, memoria y lirismo con una naturalidad prodigiosa. Su prosa, elegante y melancólica, transfigura la experiencia vital en una meditación sobre el tiempo, la cultura y la fragilidad humana. En novelas como Amor propicio y El metal y la escoria, su escritura se erige en un monumento a la lengua castellana, en su vertiente más reflexiva y musical. Celorio no solo cultiva el arte de narrar: dignifica la palabra, la rescata del olvido y la convierte en revelación.
0
K
10
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
