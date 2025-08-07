El escritor que desnudó la preferencia femenina de la industria editorial

Años de rechazo llevan a un hombre a preguntarse qué está haciendo mal. Para Sergi Puertas (Barcelona, 1971), un escritor que superaba los 45 años y llevaba casi dos en el paro después de una sólida trayectoria como novelista, poeta y periodista (fue redactor jefe de El Víbora), la pregunta se había vuelto una obsesión. Sus libros, enviados uno tras otro a los sellos españoles, chocaban con un impenetrable muro de silencio. Cansado de no recibir respuesta, comenzó a desarrollar "hipótesis muy locas".
Un escritor no logra publicar una mierda y empieza a pasar hambre, y como ha observado que desde hace tiempo el mundo editorial está en manos de mujeres, decide hacerse pasar por una. Se crea un personaje femenino y empieza a mandar sus novelas a las editoriales, que ahora sí se ven interesadas. Todo son parabienes, “qué bien lo cuentas”, “qué linda historia”, “lo vas a petar, nena”, y cosas así.
Pero entonces el artículo, como no podía ser de otra manera, acaba insinuando que todo eso se debe al… ¿lo adivináis? ¡JAJAJAJAJA! ¡Sí, es culpa del machismo!