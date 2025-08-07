edición general
El escritor que desnudó la preferencia femenina de la industria editorial

Años de rechazo llevan a un hombre a preguntarse qué está haciendo mal. Para Sergi Puertas (Barcelona, 1971), un escritor que superaba los 45 años y llevaba casi dos en el paro después de una sólida trayectoria como novelista, poeta y periodista (fue redactor jefe de El Víbora), la pregunta se había vuelto una obsesión. Sus libros, enviados uno tras otro a los sellos españoles, chocaban con un impenetrable muro de silencio. Cansado de no recibir respuesta, comenzó a desarrollar "hipótesis muy locas".

Involuntary Celiwriter. Fijo.
El artículo es interesante por lo que revela de nuestra sociedad y sus obsesiones. Resumo:

Un escritor no logra publicar una mierda y empieza a pasar hambre, y como ha observado que desde hace tiempo el mundo editorial está en manos de mujeres, decide hacerse pasar por una. Se crea un personaje femenino y empieza a mandar sus novelas a las editoriales, que ahora sí se ven interesadas. Todo son parabienes, “qué bien lo cuentas”, “qué linda historia”, “lo vas a petar, nena”, y cosas así.

Pero entonces el artículo, como no podía ser de otra manera, acaba insinuando que todo eso se debe al… ¿lo adivináis? ¡JAJAJAJAJA! ¡Sí, es culpa del machismo!

xD xD xD xD xD
#5 el machismo es el saco donde meter todo para no querer reconocer ciertas cosas ni querer indagar la raíz del problema.
Hubo un tiempo en que las mujeres tenían que escribir bajo seudónimos de hombres para poder publicar, ahora parece que es al revés.
victorjba #3 victorjba
La saga de las 50 sombras creo que da algunas pistas...
