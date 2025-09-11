edición general
Escribió la novela más incómoda de su época y la sociedad decidió borrarla

La literatura está llena de autoras que fueron ignoradas o silenciadas en su tiempo. Pocas, sin embargo, encarnan esa injusticia de forma tan clara como Kate Chopin, la escritora estadounidense que publicó una de las novelas más polémicas del siglo XIX: El despertar. Su retrato de una mujer que se niega a aceptar los límites impuestos por el matrimonio y la sociedad fue tan incómodo que casi destruyó su carrera. Hoy, más de un siglo después, se la reconoce como una pionera del feminismo literario.

Torrezzno
#4 Eres tú la que no estás dando ningún argumento. En la Regenta el tema principal es la insatisfacción de una mujer con su matrimonio, la frustración conyugal, que suena extremadamente similar al tema de "El despertar". El hecho de que haya tan poca diferencia de tiempo entre una novela y otra me suena más a "inspiración" que otra cosa, algo nada raro en la novela anglosajona. La Regenta fué un auténtico éxito y se editó en ingles en 1984:

"Se publicó en Londres la…

"Se publicó en Londres la…   » ver todo el comentario
Torrezzno
Torrezzno
Transgresora, vanguardista... y carente de originalidad. Esos temas ya los trató Alas Clarín en 1884, años antes que esta novela, en "La Regenta"
nilien
nilien #2 nilien
#1 Dime que no sabes de literatura sin decir que no sabes de literatura...
Torrezzno
Torrezzno #3 Torrezzno
#2 rebate sin ad hominens o calla para siempre
nilien
nilien #4 nilien
#3 Porque tú lo digas... y no es un ad hominen. Es simplemente que lo que has dicho no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la crítica literaria, y demuestra tanto lo poco que sabes sobre literatura como lo poco o nada que conoces ambas novelas.

Es lo que tiene hablar por hablar...
0 K 10

