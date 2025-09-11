Escribió la novela más incómoda de su época y la sociedad decidió borrarla

La literatura está llena de autoras que fueron ignoradas o silenciadas en su tiempo. Pocas, sin embargo, encarnan esa injusticia de forma tan clara como Kate Chopin, la escritora estadounidense que publicó una de las novelas más polémicas del siglo XIX: El despertar. Su retrato de una mujer que se niega a aceptar los límites impuestos por el matrimonio y la sociedad fue tan incómodo que casi destruyó su carrera. Hoy, más de un siglo después, se la reconoce como una pionera del feminismo literario.