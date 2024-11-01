Las escombreras en la UVA de Hortaleza, ejemplo de un abandono histórico: "Es un agujero negro"  

Los vecinos de la UVA de Hortaleza denuncian a través de la plataforma 'Coordinadora de Hortaleza' la acumulación de escombros y residuos en distintos puntos de barrio, una situación que, aseguran, se prolonga desde hace años y atribuyen a la falta de mantenimiento y vigilancia por parte de las administraciones públicas. La última denuncia por la escombrera ubicada en la calle Acebedo ha vuelto a poner el foco en un problema estructural que se suma al deterioro histórico de este enclave del distrito.