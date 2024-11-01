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Escolar (eldiario.es) se queda solo. Univision acepta retractarse de la acusación de violación a Julio Iglesias

Escolar (eldiario.es) se queda solo. Univision acepta retractarse de la acusación de violación a Julio Iglesias

Tal y como contamos en Hispanidad, Julio Iglesias había presentado una demanda contra la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, por haberle señalado públicamente como "abusador sexual", en relación con una denuncia interpuesta por dos extrabajadoras y archivada hace apenas un mes. El cantante no se iba a quedar ahí, y anunció que demandaría a eldiario.es y Univisión por acusarle sin pruebas de "violaciones y agresiones físicas" a dos empleadas...

| etiquetas: julio iglesias , denuncias
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1 comentarios
2 1 0 K 28 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Decía que era sorprendente y que parecía que clarifica lo que sucedió y lo que no, que el cantante tomase la decisión de interponer todas estas demandas. Para entendernos, Julio Iglesias no es el primer famoso en verse denunciando por acoso, violación o agresión sexual, hay demandas que acabaron en condena, otras en absoluciones y otras en un vacío. Ahora bien, ninguno de los denunciados, una vez acabado el caso y la polémica, dio el paso de denunciar a quien dio por cierto el asunto,

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menéame