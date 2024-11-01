Escolar (eldiario.es) se queda solo. Univision acepta retractarse de la acusación de violación a Julio Iglesias

Tal y como contamos en Hispanidad, Julio Iglesias había presentado una demanda contra la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, por haberle señalado públicamente como "abusador sexual", en relación con una denuncia interpuesta por dos extrabajadoras y archivada hace apenas un mes. El cantante no se iba a quedar ahí, y anunció que demandaría a eldiario.es y Univisión por acusarle sin pruebas de "violaciones y agresiones físicas" a dos empleadas...