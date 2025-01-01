Los escépticos de la IA avisaron de que nos estábamos emocionando mucho y no les creímos: la IA es tontísima

Las nuevas versiones de los modelos de IA ya no nos vuelan la cabeza Eso hace que aparezcan más que nunca indicios de una desaceleración y un fracaso de las expectativas que muchos ponían en la IA GPT-5 es algo mejor que GPT-4. El problema de esa frase está en la palabra "algo". El nuevo modelo "unificado" de OpenAI no parece representar el salto cualitativo que muchos esperaban, y eso ha vuelto a hacer sonar las alarmas. Uno podría preguntar ¿y si la IA ya no se vuelve mucho mejor de lo que es ahora?, pero quizás eso esté pasando ya y la pregu
| etiquetas: ia , expectativas
Algunas veces la IA se contradice en los datos supuestamente verídicos que ofrece.
Ojo, que no digo opiniones, digo datos.
Aparte que la IA aún no entiende el humor.
- Los modelos generadores de video e imagenes no paran de mejorar siendo capaces de generar resultados indistinguibles de la realidad en muchos casos.
- Grupos de música haciendo canciones 100% con IA están triunfando en plataformas.
- ChatGPT le ha robado una de cada cuatro búsquedas por Internet a Google en solo 3 años de… » ver todo el comentario
¿No conoces Wolfram Alpha?
menos no de la forma en la que lo dices. Se ha habilitado una interficie para que los LLM puedan dar mejores respuestas utilizando herramientas como lenguajes de programación.
Pero como la IA utiliza esta interficie no se ha programado manualmente, ha aprendido ella misma a hacerlo a partir de ejemplos.
gpt5 no es un salto frente a o3, eso es cierto, pero si es un salto en la linea gpt3 gpt3.5 gpt4 gpt5.
Y no siempre va a haber saltos en la misma dirección, el hecho de que el router sepa elegir (bien) que modelo usar, para dar respuestas rapidas o pensar es también un buen paso.
Lo que entiendo no podrá hacer, es plantear nuevas hipótesis complejas, véase una nueva teoría de cuerdas o similar, donde implica creatividad y un razonamiento que no ha estudiado antes previamente.
Si uno sabe qué preguntarle, te puede ahorrar muchísimo tiempo. El ejemplo más claro es la programación, donde puede armarte una herramienta en un par de horas (haciéndole las preguntas y peticiones correctas para que respete una cierta estructura de código), en lo que antes requería semanas o incluso meses. Pero hay otros ejemplos, como desarrollar contenidos (yo para… » ver todo el comentario
hype hype
Hurra!