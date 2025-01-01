edición general
Los escépticos de la IA avisaron de que nos estábamos emocionando mucho y no les creímos: la IA es tontísima

Las nuevas versiones de los modelos de IA ya no nos vuelan la cabeza Eso hace que aparezcan más que nunca indicios de una desaceleración y un fracaso de las expectativas que muchos ponían en la IA GPT-5 es algo mejor que GPT-4. El problema de esa frase está en la palabra "algo". El nuevo modelo "unificado" de OpenAI no parece representar el salto cualitativo que muchos esperaban, y eso ha vuelto a hacer sonar las alarmas. Uno podría preguntar ¿y si la IA ya no se vuelve mucho mejor de lo que es ahora?, pero quizás eso esté pasando ya y la pregu

thoro #4 thoro *
El único problema es que la mal llamada inteligencia artificial no es inteligente, sólo procesa datos verdaderos y falsos o contradictorios por igual ofreciendo resultados en algunas ocasiones absurdos.
rojo_separatista #10 rojo_separatista
#4, me pregunto en qué se diferencia cualquier ser humano de una IA con esta definición que has puesto.
thoro #16 thoro
#10 Sólo se diferencia cuando la respuesta suena rara al sentido común humano.
Algunas veces la IA se contradice en los datos supuestamente verídicos que ofrece.
Ojo, que no digo opiniones, digo datos.
Aparte que la IA aún no entiende el humor.
rojo_separatista #19 rojo_separatista
#16, los datos son que GPT-5 alucina muchísimo menos que los modelos anteriores. La mejora en el desempeño de los modelos ha sido constante y no hay signo de estancamiento.
rojo_separatista #7 rojo_separatista
- Los últimos modelos de Google y OpenAI han conseguido sacarse la medalla de oro en matemáticas en exámenes del 2025 con los que obviamente no se han podido entrenar.
- Los modelos generadores de video e imagenes no paran de mejorar siendo capaces de generar resultados indistinguibles de la realidad en muchos casos.
- Grupos de música haciendo canciones 100% con IA están triunfando en plataformas.
- ChatGPT le ha robado una de cada cuatro búsquedas por Internet a Google en solo 3 años de…   » ver todo el comentario
#12 Tronchador.
Yo lo he dicho muchas veces, es un metabuscador.
rojo_separatista #14 rojo_separatista
#12, desde cuando un buscador puede resolver 5/6 problemas de la olimpiada de matemáticas?
EmuAGR #18 EmuAGR
#14 Desde que hay un equipo de programadores detrás conectando el buscador a un motor de matemáticas en Python.
¿No conoces Wolfram Alpha? :troll:
rojo_separatista #21 rojo_separatista
#18, no hay ningún equipo de porgramadores conectando nada, al
menos no de la forma en la que lo dices. Se ha habilitado una interficie para que los LLM puedan dar mejores respuestas utilizando herramientas como lenguajes de programación.

Pero como la IA utiliza esta interficie no se ha programado manualmente, ha aprendido ella misma a hacerlo a partir de ejemplos.
Aokromes #3 Aokromes
ejemplo de hoy de que la IA es tontisima:  media
EmuAGR #6 EmuAGR
#3 ¿Pero qué cojones? xD :palm:
rojo_separatista #9 rojo_separatista
#3, no se que pretende demostrar poniendo de ejemplo el resultado de IAs cutrísimas y gratuitas como prueba de algo.  media
EmuAGR #15 EmuAGR
#9 Pues es la IA que te responde cuando usas Google, la que todo el mundo tiene más a mano en cualquier momento que necesita buscar una respuesta o una página web.
rojo_separatista #17 rojo_separatista
#15, pero no puedes hablar de los límites y las capacidades de una tecnología basándote en la versión más cutre posible de ella.
wachington #22 wachington
#17 El comentario de #15 me recuerda a la gente que compara iPhones de 900€ con teléfonos Android de 200€ para concluir que los iPhone son mejores.
tdgwho #1 tdgwho
Ya, pero este artículo está escrito con ella, a que si xataka?

gpt5 no es un salto frente a o3, eso es cierto, pero si es un salto en la linea gpt3 gpt3.5 gpt4 gpt5.

Y no siempre va a haber saltos en la misma dirección, el hecho de que el router sepa elegir (bien) que modelo usar, para dar respuestas rapidas o pensar es también un buen paso.
hazardum #20 hazardum *
Entiendo que la IA puede ser tan "lista", como el más "listo" de los humanos en cada campo, porque al final recoge el conocimiento humano en general, porque ha sido entrenada con ello, ergo esto es una ventaja bastante grande desde un punto de vista global a la hora de resolver problemas, ya que no tiene nuestras limitaciones físicas, podria tener todo el conocimiento a la vez.

Lo que entiendo no podrá hacer, es plantear nuevas hipótesis complejas, véase una nueva teoría de cuerdas o similar, donde implica creatividad y un razonamiento que no ha estudiado antes previamente.
Gnomo #5 Gnomo
Dadle 5 años, veréis lo tontísima que es xD
#13 Chuache_cientifico
La IA no es ni tontísima ni listísima. Es una herramienta con un potencial concreto y, también, con ciertas limitaciones.

Si uno sabe qué preguntarle, te puede ahorrar muchísimo tiempo. El ejemplo más claro es la programación, donde puede armarte una herramienta en un par de horas (haciéndole las preguntas y peticiones correctas para que respete una cierta estructura de código), en lo que antes requería semanas o incluso meses. Pero hay otros ejemplos, como desarrollar contenidos (yo para…   » ver todo el comentario
#2 donchan
hype

hype hype

Hurra!
platypu #8 platypu
Y el articulo una mierda, como todo lo de xakata
rojo_separatista #11 rojo_separatista
#8, saben que cualquier noticia que pinte la IA como tontísima va a tener miles de clicks, la gente necesita certezas en este momento, y no hay mayor certeza hoy en día que pintar la IA como incapaz de hacer nada, aunque sea una mentira de la mida de un campanario.
