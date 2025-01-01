Los escépticos de la IA avisaron de que nos estábamos emocionando mucho y no les creímos: la IA es tontísima

Las nuevas versiones de los modelos de IA ya no nos vuelan la cabeza Eso hace que aparezcan más que nunca indicios de una desaceleración y un fracaso de las expectativas que muchos ponían en la IA GPT-5 es algo mejor que GPT-4. El problema de esa frase está en la palabra "algo". El nuevo modelo "unificado" de OpenAI no parece representar el salto cualitativo que muchos esperaban, y eso ha vuelto a hacer sonar las alarmas. Uno podría preguntar ¿y si la IA ya no se vuelve mucho mejor de lo que es ahora?, pero quizás eso esté pasando ya y la pregu