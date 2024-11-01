Escena del reparto del botín | Atraco a las Tres  

Una de las obras maestras de la comedia negra y del cine español de culto, dirigida por José María Forqué. Su guion fue escrito por Pedro Masó en apenas nueve noches, se basa en una parodia del cine negro y destaca por el mítico personaje de José Luis López Vázquez, Fernando Galindo. La mítica frase "Fernando Galindo: un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo" fue improvisada o popularizada por José Luis López Vázquez, convirtiéndose en el sello de la película.