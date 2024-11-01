edición general
Escena del reparto del botín | Atraco a las Tres  

Una de las obras maestras de la comedia negra y del cine español de culto, dirigida por José María Forqué. Su guion fue escrito por Pedro Masó en apenas nueve noches, se basa en una parodia del cine negro y destaca por el mítico personaje de José Luis López Vázquez, Fernando Galindo. La mítica frase "Fernando Galindo: un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo" fue improvisada o popularizada por José Luis López Vázquez, convirtiéndose en el sello de la película.

  1. Pertinax #1 Pertinax *
    Para los frikis de las localizaciones como yo, los exteriores del banco se rodaron en el cruce de Marcelo Usera con La Pilarica, de Madrid. Ahora es un Banco de Santander.
    maps.app.goo.gl/PeazRdJyvd2Sis599
  2. Urasandi #2 Urasandi *
    Un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo... www.youtube.com/watch?v=ohv-8CAeBzk
  3. #3 diablos_maiq
    #2 ¿Abascal?
