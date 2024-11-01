Escena final del homerun de la película "El Mejor" (The Natural 1984)  

El mejor —cuyo título original es The Natural— es una película de 1984, dirigida por Barry Levinson y basada en la novela homónima de Bernard Malamud. El filme contó con las actuaciones de Robert Redford, DaniMen, Robert Duvall, Kim Basinger y Glenn Close. Al igual que el libro, la cinta se centra en la vida de Roy Hobbs, un beisbolista con talento innato para este deporte. Con dos outs en la baja de la novena, Roy Hobbs (Robert Redford) conectó el homerun vencedor.Él recorre las bases mientras las luces explotan alrededor del campo.