Escapan 50 estudiantes de sus captores tras un secuestro masivo en Nigeria, pero más de 250 siguen retenidos

Cincuenta estudiantes que fueron secuestrados el viernes en una escuela católica del norte de Nigeria han regresado con sus familias tras conseguir escapar. Hombres armados también secuestraron a 25 alumnas cuando irrumpieron en un internado femenino público en el estado noroccidental de Kebbi. El vicedirector de la escuela fue asesinado a tiros durante este ataque. El país también se enfrenta a ataques por motivos religiosos y otros conflictos violentos derivados de tensiones comunitarias y étnicas, así como a disputas entre agricultores y p