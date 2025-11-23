edición general
Escapan 50 estudiantes de sus captores tras un secuestro masivo en Nigeria, pero más de 250 siguen retenidos

Cincuenta estudiantes que fueron secuestrados el viernes en una escuela católica del norte de Nigeria han regresado con sus familias tras conseguir escapar. Hombres armados también secuestraron a 25 alumnas cuando irrumpieron en un internado femenino público en el estado noroccidental de Kebbi. El vicedirector de la escuela fue asesinado a tiros durante este ataque. El país también se enfrenta a ataques por motivos religiosos y otros conflictos violentos derivados de tensiones comunitarias y étnicas, así como a disputas entre agricultores y p

Expat_Guinea_Ecuatorial #4
#2 Debes ser el unico que no ha oido a los apologetas musulmanes definir al islam como la religion de la paz pero todos los dias se aprende algo nuevo
Y ademas, en la noticia son catolicos los que han sido victimas del secuestro masivo pero tu a lo tuyo
Expat_Guinea_Ecuatorial #1
La religion de la paz haciendo de las suyas
Antipalancas21 #2
#1 La católica es la religión de la paz ?,
aupaatu #5
Y quien está armando y apoyando a estos feligreses, porque suena el conflicto de Irlanda entre católicos y protestantes que no tenía nada que ver con las religiones.
#3 ManTK
A ver cuando sale la flotilla en contra del asesinato de niños.
