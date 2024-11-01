El escándalo sin fin de los cribados en Andalucía: ceses, opacidad e historiales clínicos desaparecidos

La crisis de las mamografías en Andalucía, lejos de sofocarse, no parece tener fin. A falta aún de una explicación completa y comprensible de lo sucedido, este martes se han conocido dos dimisiones en el Hospital Virgen del Rocío (donde, según la Junta, se concentran los errores), que se unen al cese de la consejera Rocío Hernández, una denuncia por el "borrado" de algunas pruebas, y se ha escuchado al propio presidente de la Junta, además de anunciando miles de nuevos contratos, también lamentando lo que llamó la "opacidad" del Sistema Andaluz