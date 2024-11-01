edición general
El escándalo de los cribados de cáncer le estalla a Moreno Bonilla y revela fallos en un sistema de salud deteriorado

El caso levanta una tremenda polvareda política y revela fallas sistémicas en un sistema público de salud que no remonta de su deterioro y que en algunas zonas rurales está en el camino del colapso.

Kantinero
Ayuso, Mazón, Mañueco, Bonilla,

PP y muertes por incompetencia, un clásico
13 K 153
WcPC
#2 ¿Incompetencia?
Perdona, pero no estoy de acuerdo.
Muertes por ideología.
Fue ideología lo que hizo al grupo de políticos puestos por Ayuso a decidir que los viejos sobraban y debían morir (porque se dijo en la reunión que era eso lo que ocurriría, dicho por la persona que dimitió para no firmar esa orden)
Esto del retraso en la notificación no ocurre porque sí, esos retrasos son generados para ahorrar dinero, porque no me creo yo que el médico de familia o el especialista, teniendo los…   » ver todo el comentario
2 K 26
makinavaja
#2 Un clásico, pero que le da igual a sus votantes...
0 K 13
luspagnolu
Nadie debería olvidar que ellos mismos son los que provocan el deterioro de todo lo público.
5 K 60
tul
#1 y lo hacen para robar de lo publico a manos llenas, son veneno
2 K 42
luspagnolu
#3 Mafia o democracia. PP o bienestar.
1 K 32
Leon_Bocanegra
Bueno ,bueno, la suerte es que cuando un partido político está tan preocupado por las mujeres como para montar un escándalo por lo de las pulseras defectuosas , esto les debe preocupar lo suficiente para solucionarlo en dos días.
0 K 9
Jotax
Si es que se veía que llegaría pero a la gente ya no le importa ni su salud esta por encima el fanatismo que se ha creado así que, volverán a votar a los que les hacen daño.
0 K 9
CleverHans
Es un tema muy grave. Detrás se puede ver la desidia por interés, la incompetencia es un estandarte, el escurrir el bulto un método y la continuidad en esto una constante.
0 K 9

