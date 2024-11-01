El escándalo de los cribados de cáncer le estalla a Moreno Bonilla y revela fallos en un sistema de salud deteriorado

El caso levanta una tremenda polvareda política y revela fallas sistémicas en un sistema público de salud que no remonta de su deterioro y que en algunas zonas rurales está en el camino del colapso.
| etiquetas: escándalo , cribados , cáncer , moreno , fallos , sistema , salud , deterioro
PP y muertes por incompetencia, un clásico
Perdona, pero no estoy de acuerdo.
Muertes por ideología.
Fue ideología lo que hizo al grupo de políticos puestos por Ayuso a decidir que los viejos sobraban y debían morir (porque se dijo en la reunión que era eso lo que ocurriría, dicho por la persona que dimitió para no firmar esa orden)
Esto del retraso en la notificación no ocurre porque sí, esos retrasos son generados para ahorrar dinero, porque no me creo yo que el médico de familia o el especialista, teniendo los… » ver todo el comentario