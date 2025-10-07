El escándalo del cribado del cáncer de mama en Andalucía recuerda a la tragedia de la Hepatitis C

Hay decisiones políticas que matan. No de forma inmediata ni visible, sino lentamente, en silencio, bajo la apariencia de gestión técnica. Así ocurrió con la crisis de la Hepatitis C durante el gobierno del Partido Popular, cuando miles de personas murieron esperando un medicamento que ya existía, pero que se consideró “demasiado caro” para financiar. Y así vuelve a suceder ahora en Andalucía, donde el gobierno de Moreno ha admitido que se “guardaron” resultados dudosos en pruebas de cáncer de mama “para no generar ansiedad”
| etiquetas: desmantelamiento sanidad , homicidios políticos , sanidad como negocio
No lo digo por ti que no se si pones este artículo para defender lo indefendible, lo digo por el consejero de turno que ha dicho eso en ese artículo.
