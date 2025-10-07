edición general
21 meneos
56 clics
El escándalo del cribado del cáncer de mama en Andalucía recuerda a la tragedia de la Hepatitis C

El escándalo del cribado del cáncer de mama en Andalucía recuerda a la tragedia de la Hepatitis C

Hay decisiones políticas que matan. No de forma inmediata ni visible, sino lentamente, en silencio, bajo la apariencia de gestión técnica. Así ocurrió con la crisis de la Hepatitis C durante el gobierno del Partido Popular, cuando miles de personas murieron esperando un medicamento que ya existía, pero que se consideró “demasiado caro” para financiar. Y así vuelve a suceder ahora en Andalucía, donde el gobierno de Moreno ha admitido que se “guardaron” resultados dudosos en pruebas de cáncer de mama “para no generar ansiedad”

| etiquetas: desmantelamiento sanidad , homicidios políticos , sanidad como negocio
17 4 0 K 331 actualidad
14 comentarios
17 4 0 K 331 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 tierramar
Se cumple el dicho: "si se olvida el pasado, se repiten los errores"; y así ha ocurrido.
5 K 76
#3 tierramar
Los recortes en salud pública, la privatización encubierta de servicios, la precariedad del personal sanitario y la saturación de los hospitales son el telón de fondo de este escándalo. Andalucía, con uno de los presupuestos sanitarios por habitante más bajos de España, lleva años caminando hacia un modelo donde la atención pública se deteriora hasta empujar a quien puede a la sanidad privada. Y quien no puede, espera y/o se mueren
2 K 35
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
Votas lo mismo, obtienes lo mismo
1 K 32
mecheroconluz #11 mecheroconluz
La derecha es muerte y corrupción.
2 K 25
sat #9 sat
Claro que sí, siempre hay que intentar culpar a los que había antes. Aunque el PP lleve ya varias legislaturas y no hay hecho más que empeorar al SAS. Y no lo digo de oídas, lo sufro en propia carne.

No lo digo por ti que no se si pones este artículo para defender lo indefendible, lo digo por el consejero de turno que ha dicho eso en ese artículo.
1 K 24
Sandilo #5 Sandilo *
REL: “Los fallos en el cribado del cáncer de mama en Andalucía comenzaron en 2012, con el PSOE en la Junta”

www.eldebate.com/espana/andalucia/20251007/fallos-cribado-cancer-mama-
1 K 24
Asimismov #13 Asimismov
#5 sigue leyendo el del bate, llegarás a batear bien lejos.
0 K 12
Sandilo #14 Sandilo *
#13 No, sii te parece te lo va a contar ElDiario.es
0 K 6
#8 Leon_Bocanegra *
Ojo, que Sandalio nos trae una puta basura de El Debate para culpar a los socialistas. Y no culpan directamente al perro porque en 2012 el perro no era apenas nadie.
1 K 21
#12 bibubibu
El PP asesinando españoles desde el 36.
1 K 19
devilinside #4 devilinside
Gran Gestión en estado puro. Ahora hay que ver por cuántas muertas sale la cosa
0 K 12
Kantinero #7 Kantinero
Bien poco eco le dieron los medios en su día a lo de la hepatitis C, pero claro, gobernaba el PP, el partido de la muerte
0 K 12
sat #10 sat
Mismo partido, misma incompetencia y en este caso diría que la cosa va más allá. Roza la maldad.
0 K 12
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Seguro que con mas procesiones la virgen de turno les cura.
0 K 11

menéame