edición general
24 meneos
26 clics
Escándalo en un aeropuerto: ICE confiscó el celular a un abogado de inmigración (tiene datos de sus clientes)

Escándalo en un aeropuerto: ICE confiscó el celular a un abogado de inmigración (tiene datos de sus clientes)

Los oficiales de inmigración esperaron a que el abogado descienda de su vuelo para retener su dispositivo móvil. Al día siguiente, la jueza de distrito Allison D. Burroughs presentó una orden de restricción temporal que prohíbe a los agentes continuar buscando información dentro de su teléfono, así como también impide al gobierno utilizar datos recopilados del dispositivo.

| etiquetas: ice , detención , inmigrantes , eeuu , abogado , móvil , clientes
19 5 0 K 126 CamisaParda
4 comentarios
19 5 0 K 126 CamisaParda
asbostrusbo #2 asbostrusbo
Están fuera de control. Son una milicia que opera al margen de la ley. Camisas negras, cuadrillas de falangistas. La gestapo
4 K 69
#4 laruladelnorte
El sueño húmedo de todo buen mercenario,carta blanca para ejercer su poder...
2 K 50
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
El dolar está barato en comparacion con el euro, atacar inmigrantes hace que acepten salarios mas bajos

Así los fondos israelíes y trump hacen que los inversores vayan a EEUU

El fascismo es economía
0 K 17
sotillo #1 sotillo
Anda, como aquí con el fiscal, pero no esperaron al aeropuerto ni se esperaba que lo borrara
0 K 11

menéame