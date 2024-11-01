Escándalo en un aeropuerto: ICE confiscó el celular a un abogado de inmigración (tiene datos de sus clientes)

Los oficiales de inmigración esperaron a que el abogado descienda de su vuelo para retener su dispositivo móvil. Al día siguiente, la jueza de distrito Allison D. Burroughs presentó una orden de restricción temporal que prohíbe a los agentes continuar buscando información dentro de su teléfono, así como también impide al gobierno utilizar datos recopilados del dispositivo.
| etiquetas: ice , detención , inmigrantes , eeuu , abogado , móvil , clientes
Así los fondos israelíes y trump hacen que los inversores vayan a EEUU
El fascismo es economía