La Ertzaintza no ve en las grabaciones ningún rastro de los "menas magrebíes" denunciados por una joven en Vitoria

La denunciante, que fue candidata de Vox, ha repetido que cuatro extranjeros la agredieron en una zona residencial, pero tras diez días de investigación la Policía no ha encontrado ningún indicio. Optan por la prudencia pero no solamente no han podido encontrar en las grabaciones de todas esas cámaras el momento de la agresión descrita por la joven sino que en ninguna de ellas figura un grupo de cuatro personas llegando o alejándose de las inmediaciones. En las cintas sí aparece la denunciante, pero sola. "No hay nada de nada".