Eroski tendrá que devolver a Cristina Cifuentes las cremas que le requisó

Después de saberse ayer que la juez archivaba la investigación principal del caso máster y levantaba todas las imputaciones por los delitos de prevaricación administrativa y cohecho, la propia magistrada anunciaba hoy que la cadena de supermercados Eroski tendrá que devolver las cremas antiedad que la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, sustrajo supuestamente en 2011. Cifuentes no descarta reclamar a la cadena de supermercados todos los años que no pudo quitarse al no disponer de las cremas que se le arrebataron.