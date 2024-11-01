Eros y Silvano escogen Roma para pasar el invierno [ITA]  

edición general
Eros y Silvano escogen Roma para pasar el invierno  

Los ibis eremitas, que abundan en otras regiones del mundo como el Norte de África, han prácticamente desaparecido de Europa por efecto del ser humano. Eros y Silvanos proceden de programas de conervación europeos distintos pero han coincidido en Roma. Ambos tienen historias muy diferentes pero en Roma han decidido establecerse como pareja. Y aunque estén rodeados de edificios y perros no parece importarles mucho gracias a que han encontrado un clima templado y prados ricos con zonas húmedas.

