Eros y Silvano escogen Roma para pasar el invierno [ITA]  

Los ibis eremitas, que abundan en otras regiones del mundo como el Norte de África, han prácticamente desaparecido de Europa por efecto del ser humano. Eros y Silvanos proceden de programas de conervación europeos distintos pero han coincidido en Roma. Ambos tienen historias muy diferentes pero en Roma han decidido establecerse como pareja. Y aunque estén rodeados de edificios y perros no parece importarles mucho gracias a que han encontrado un clima templado y prados ricos con zonas húmedas.