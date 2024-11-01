edición general
Erik Soelberg mató a su madre tras hablar con ChatGPT: el caso que pone en jaque la ética de la inteligencia artificial

Tras meses de interacción obsesiva con ChatGPT, a quien llamaba “Bobby”, terminó por asesinar a su madre y luego suicidarse. El caso representa el primer homicidio-suicidio vinculado directamente al uso intensivo de un chatbot de IA. Durante más de 23 horas de videos publicados en redes sociales, Soelberg mostraba conversaciones con ChatGPT que validaban sus delirios místicos y paranoides. La función de memoria del chatbot, diseñada para ofrecer continuidad en las conversaciones, fue clave en la consolidación de esta relación patológica.

Pertinax #1 Pertinax
La IA es el nuevo juego de rol para algunos.
#7 Katos
#1 bien visto.
Lo que te diga la IA y hacerla caso es tan criticable como hace una receta de un libro de cocina y te salga mal.
Absurdo.
treu #2 treu
Ahora no pueden relacionarlo con algún FF. Ahora toca la IA
cocolisto #3 cocolisto
Polémica para tontos,no vaya a ser que miremos a los fabricantes de armas que ocasionan miles y miles de muertos cada año.Y particularmente en Norteamérica que es donde salto la polémica por el suicidio de un chaval o algo así, donde mueren centenares por armas de fuego de distribución prácticamente libre.
¿Pero estamos bobos,nos lo hacemos o cada vez tenemos el pensamiento más simple y manipulado?.
Malinke #4 Malinke
La IA parece que no tiene un mínimo de sentido común y no es bueno creerse que has conseguido una relación de amistad y hacerle caso porque nadie te lo haga en la vida real. Al final parece que siempre acaba dándote la razón y si tú razón no era muy buena, ahora tienes a «alguien» que apoya tus deficiencias.
Supongo que esto no será tan exagerado como lo pinto, nunca he interactuado con una IA, sólo una pregunta sobre legislación y después busqué otras páginas para corroborar su respuesta, pero ya habido casos con muertes.
ur_quan_master #6 ur_quan_master
#4 Muchos matan a gente después de hablar con Dios :roll:
Khadgar #8 Khadgar
#4 La IA no tiene ningún sentido común, no es más que un generador de texto basado en patrones estadísticos. Y si no me crees... pregúntale a ChatGPT. :-D
ezbirro #5 ezbirro
Las cámaras de eco tienen estas cosas, no hace falta que lo haga una IA.
