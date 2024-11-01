Tras meses de interacción obsesiva con ChatGPT, a quien llamaba “Bobby”, terminó por asesinar a su madre y luego suicidarse. El caso representa el primer homicidio-suicidio vinculado directamente al uso intensivo de un chatbot de IA. Durante más de 23 horas de videos publicados en redes sociales, Soelberg mostraba conversaciones con ChatGPT que validaban sus delirios místicos y paranoides. La función de memoria del chatbot, diseñada para ofrecer continuidad en las conversaciones, fue clave en la consolidación de esta relación patológica.
Lo que te diga la IA y hacerla caso es tan criticable como hace una receta de un libro de cocina y te salga mal.
Absurdo.
¿Pero estamos bobos,nos lo hacemos o cada vez tenemos el pensamiento más simple y manipulado?.
Supongo que esto no será tan exagerado como lo pinto, nunca he interactuado con una IA, sólo una pregunta sobre legislación y después busqué otras páginas para corroborar su respuesta, pero ya habido casos con muertes.