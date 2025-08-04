Erfan Soltani y el patrón de las ejecuciones exprés en Irán: la horca como herramienta de control

Este miércoles Irán volverá a mostrar su cara más dura: Erfan Soltani será ejecutado públicamente, acusado de ser uno de los líderes de las recientes revueltas que recorren el país. Fue detenido el pasado jueves, juzgado el domingo y las autoridades han anunciado que será ahorcado. Solo en 2025, 13 personas ya han sido ejecutadas en público. La cifra refleja un patrón claro: a medida que el régimen de los ayatolás se debilita, aumentan las ejecuciones públicas, con un único objetivo: infundir miedo entre la población.