Erfan Soltani y el patrón de las ejecuciones exprés en Irán: la horca como herramienta de control

Erfan Soltani y el patrón de las ejecuciones exprés en Irán: la horca como herramienta de control

Este miércoles Irán volverá a mostrar su cara más dura: Erfan Soltani será ejecutado públicamente, acusado de ser uno de los líderes de las recientes revueltas que recorren el país. Fue detenido el pasado jueves, juzgado el domingo y las autoridades han anunciado que será ahorcado. Solo en 2025, 13 personas ya han sido ejecutadas en público. La cifra refleja un patrón claro: a medida que el régimen de los ayatolás se debilita, aumentan las ejecuciones públicas, con un único objetivo: infundir miedo entre la población.

bronco1890 #4 bronco1890 *
#1 #2 #3 Whataboutism, es un término de origen inglés, conocido en español como «y tú más» o «ytumás». Es una falacia variante de la falacia informal tu quoque que intenta desacreditar la posición de un oponente acusándolo de hipocresía sin refutar o negar directamente su argumento.

El whataboutism está particularmente asociado con la propaganda soviética y más adelante rusa. Implica contrarrestar la crítica occidental a Rusia señalando casos de juicio hipócrita en otros países,

Albaricoquero #7 Albaricoquero *
#1 una cosa. Que os ha dado ahora con Arabia Saudita? Todo este royo es para proteger de alguna manera al régimen fascista de irán?
Arabia Saudita lleva siendo una mierda y ejecutando gente toda la vida. Pero es ahora, que irán están matando gente indiscriminadamente que señalais ese hecho. Por que? Por que ese "y tu más!!" con rabia, como si te tocarán algo personal. No estamos en el puto Arabia Saudita, no se realmente a quien va dirigido tu mensaje.....
Sería correcto que se lo dijeras a un saudí, pero se lo estás echando en cara a un español
#3 Barriales
Que asco!!!!!
No veo tanta narrativa para defender al genocidio Palestino.
Para defender a la mujer blanca que mataron el otro dia, delante de las cámaras en gringolandia.
En fin, ASCO!!!!
Albaricoquero #8 Albaricoquero *
#3 "No veo tanta narrativa para defender al genocidio Palestino."

Eso es por que no has entrado en meneame han llegado a haber 30 noticias diarias contadas, además es diaria durante 3 años, sin pausa. De hecho prácticamente hay alguna noticia diaria denunciando Israel o contando que ocurre en Palestina.
Pero me choca que te de asco que se informe de irán.
De hecho es curioso que no lleguen ni a portada, o que no haya llegado ni una sola noticia denunciando los hechos. Todo es ambiguo con irán...
suppiluliuma #9 suppiluliuma
Envío de un noticia sobre el gobierno iraní cometiendo crímenes contra su población. Cinco comentarios. Tres de ellos son "y tú más".

Damas y caballeros... ¡Les presento a los Zazis de MNM! :shit:
Albaricoquero #11 Albaricoquero
#9 es una moralidad superior selectiva.
Hoy te acusar an de que quires ver niños muertos en Palestina y mañana te llamarán colaborador de estados unidos en irán.
En cualquier caso entendemos queuesos niños que viven en el fascismo más opresor son víctima de segunda.
#12 anamabel
#9 ¿Pero alguien en esos comentarios ha dicho realmente "y tu más" o "En Arabia Saudi más" o sólo lo deduces tu?

A ver si confundes a gente poniendo la represión iraní en su contexto con otra cosa
suppiluliuma #13 suppiluliuma
#12 Pero quien en esos comentarioa ha dicho una sola verdad, @vonmises

* Sigues sin responder a mi pregunta de si crees que la Gloriosa Cruzada Nacional está justificada por la masacre de Paracuellos. Supongo que porque la respuesta es un rotundo sí.
* Sigues sin ser capaz de justificar por qué es imposible que Putin decidiera destruír Ucrania como estado entre 2014 y 2021, y eso desmonta tu falsa dicotomía: o a) Putin tenía decidido destruír Ucrania desde antes de 2014, o b) es…   » ver todo el comentario
#2 Dav3n *
Ahora toca justificar otro atropello selectivo de la legalidad internacional, sin novedades en el frente :foreveralone:

Me encanta ver a los fanboys de EEUU apoyando otra injerencia para salvar inocentes en Oriente Medio mientras amenazan con quedarse un trozo de Dinamarca.
Albaricoquero #10 Albaricoquero
#2 cada uno de los mensajes que leo, son para desprestigiar a los ciudadanos iraníes.
Que si el derecho internacional.
Que si Israel y usa.
Que si son traidores.
Cada noticia.
Llevo viendo niños muertos y gente muerta 3 años con Palestina.
He leído más 100 veces " que quieres, ver niños muertos?". Pues bien, ahora están muriendo esos niños. Estos son de segunda categoría?
Albaricoquero #6 Albaricoquero *
He leído hoy que amnistía internacional decía que eran sobre 600, pero que podrían ser 2000 muertos por estos nazis.
El mensaje que están enviando es o vives bajo la sharia iráni o no vivirás.
