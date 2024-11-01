edición general
¿Eres un Ayuntamiento y quieres recuperar un bien inmatriculado por la Iglesia? Sigue estos pasos

Los colectivos laicistas se movilizan con la idea de recuperar los bienes que la Iglesia, por la vía de la mera certificación de un cargo de la diócesis, inmatriculó (inscribió un bien por primera vez) en el registro de la propiedad durante décadas, hasta que en 2015, y tras un fuerte escándalo en el que llegó a intervernir en un caso la justicia europea, con la reforma de la Ley Hipotecaria, se puso fin a esta práctica. Si hace unos días habían recurrido al Defensor para reclamar transparencia al Gobierno, ahora han elaborado una guía con...

