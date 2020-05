ERC votará contra la prórroga del estado de alarma y deja al Gobierno en manos del PP

La prórroga del estado de alarma quedará en manos del PP, después de que la ejecutiva de ERC haya decidido votar en contra. "El estado de alarma no es el mecanismo adecuado. Se ha demostrado que no lo era durante toda esta crisis y así lo hemos denunciado. La centralización ha sido un error. Nos abstuvimos por responsabilidad y para dar un voto de confianza al gobierno español. Y pedimos rectificación en la retirada de competencias y espacios de soberanía. No lo han hecho. No han escuchado. No podemos seguir dando nuestros votos..."