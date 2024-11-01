·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6882
clics
Caos en Nürburgring: un Tesla sale volando, la batería arde y todo se complica de golpe
6335
clics
Estos anuncios antiguos de bebidas alcohólicas son tan extraños como fascinantes [Eng]
5126
clics
"Si me amas, no me molestes": un viajero se enfrenta a dos predicadores en el Metro de Madrid
3719
clics
El ViñaRock ha pasado de ser un festival de masas a dejar escenas dignas de unas fiestas de pueblo. El motivo: Israel
5786
clics
El Roto: arte israelí
más votadas
268
Los médicos españoles salen a la calle exhibiendo pancartas ilegibles
359
Los trabajadores de la televisión pública portuguesa piden boicotear Eurovisión por la participación de Israel
404
"Si me amas, no me molestes": un viajero se enfrenta a dos predicadores en el Metro de Madrid
624
Koldo García afirma que el abogado de la acusación particular del PP le ofreció eludir la cárcel a cambio de implicar a más personas
298
Las gafas de Meta habrían grabado vídeos en el aseo y en la cama: Zuckerberg despide a empleados que lo denunciaron
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
13
clics
La era semántica nos pilla sin saber escribir
Vivimos rodeados de tecnologías basadas en lenguaje natural justo en el momento en el que peor escribimos.
|
etiquetas
:
semántica
,
tecnología
2
1
1
K
14
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
1
K
14
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
ombresaco
heso no e berdá
2
K
31
#9
Apotropeo
#1
i tu ke lo dijas.
1
K
20
#4
Cehona
La hizquierda berdadera seguro te da el carnet.
0
K
13
#3
Ludovicio
Conozco a algún programador (y no malo) que es casi incapaz de escribir una frase correcta.
Me resulta sorprendente.
0
K
11
#6
DayOfTheTentacle
#3
&a que NOT...
0
K
9
#5
Nube_Gris
Yo me conformo con que la gente use los signos de admiración... o por lo menos que use el signo del final de interrogación para saber si están preguntando o si están afirmando.
Lo siento, pero hay cosas con las que no puedo, como dar por sentado que la persona con la que te estás comunicando te va a entender aunque no hagas ni el más mínimo esfuerzo por hacerte entender tú mismo.
0
K
10
#7
ombresaco
*
#5
lo que cambia una frase cuando añades la coma
- Ojalá me llame
- Ojalá me la coma
0
K
11
#8
DayOfTheTentacle
#5
¡Verdad!
¿Verdad?
0
K
9
#2
UnoYDos
*
Pues yo creo que mas que lo mal o bien que escribimos es mas preocupante el analfabetismo funcional que campa a sus anchas últimamente. Gente que sabiendo escribir y leer, es incapaz de expresar o entender las ideas mas simples. De nada te sirve escribir bien si no entiendes lo que lees y lo que escribes no tiene sentido o no estas diciendo lo que piensas.
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Me resulta sorprendente.
Lo siento, pero hay cosas con las que no puedo, como dar por sentado que la persona con la que te estás comunicando te va a entender aunque no hagas ni el más mínimo esfuerzo por hacerte entender tú mismo.
- Ojalá me llame
- Ojalá me la coma
¿Verdad?