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La era semántica nos pilla sin saber escribir

Vivimos rodeados de tecnologías basadas en lenguaje natural justo en el momento en el que peor escribimos.

| etiquetas: semántica , tecnología
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9 comentarios
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ombresaco #1 ombresaco
heso no e berdá
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Apotropeo #9 Apotropeo
#1 i tu ke lo dijas.
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Cehona #4 Cehona
La hizquierda berdadera seguro te da el carnet.
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Ludovicio #3 Ludovicio
Conozco a algún programador (y no malo) que es casi incapaz de escribir una frase correcta.

Me resulta sorprendente.
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DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
#3 &a que NOT...
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Nube_Gris #5 Nube_Gris
Yo me conformo con que la gente use los signos de admiración... o por lo menos que use el signo del final de interrogación para saber si están preguntando o si están afirmando.

Lo siento, pero hay cosas con las que no puedo, como dar por sentado que la persona con la que te estás comunicando te va a entender aunque no hagas ni el más mínimo esfuerzo por hacerte entender tú mismo.
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ombresaco #7 ombresaco *
#5 lo que cambia una frase cuando añades la coma
- Ojalá me llame
- Ojalá me la coma
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DayOfTheTentacle #8 DayOfTheTentacle
#5 ¡Verdad!
¿Verdad?
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UnoYDos #2 UnoYDos *
Pues yo creo que mas que lo mal o bien que escribimos es mas preocupante el analfabetismo funcional que campa a sus anchas últimamente. Gente que sabiendo escribir y leer, es incapaz de expresar o entender las ideas mas simples. De nada te sirve escribir bien si no entiendes lo que lees y lo que escribes no tiene sentido o no estas diciendo lo que piensas.
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menéame