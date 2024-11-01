La Era Feijóo en Galicia (2009-2022): Una Crónica de Corrupción Sistémica, Opacidad y Control Mediático

El periodo de 13 años en el que Alberto Núñez Feijóo presidió la Xunta de Galicia (2009-2022) queda lejos de la imagen de moderación y gestión prudente que proyecta a nivel nacional. Un análisis cronológico y temático de las investigaciones periodísticas y denuncias judiciales, revela un entramado de corrupción institucionalizada, nepotismo, desvío de fondos públicos y una estrategia férrea de control de la información.