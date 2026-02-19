Un equipo turco y grecochipriota crean un museo en el aeropuerto abandonado de Nicosia

edición general
Un equipo turco y grecochipriota preparan una carta a la ONU para hacer un museo en el aeropuerto abandonado de Nicosia

#1 Forestalx
Me parece una iniciativa muy bonita en una isla dividida de forma absurda.
