Un equipo turco y grecochipriota crean un museo en el aeropuerto abandonado de Nicosia
Un equipo turco y grecochipriota preparan una carta a la ONU para hacer un museo en el aeropuerto abandonado de Nicosia
nicosia
,
aeropuerto
,
museo
,
chipre
#1
Forestalx
Me parece una iniciativa muy bonita en una isla dividida de forma absurda.
