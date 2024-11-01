edición general
150 meneos
958 clics

El equipo israelí que corre en La Vuelta amenaza con atropellar niños si siguen las protestas

El Israel-Premier Tech lamenta que la gente les moleste mientras recorren España durante La Vuelta. Las banderas de Palestina y las interrupciones de la carrera comienzan a irritar a los responsables sionistas del equipo. “No es plato de gusto correr mientras te llaman mataniños”, señala Sylvan Adams, co-fundador del equipo y millonario amigo de Netanyahu.

| etiquetas: israel , gaza , genocidio , palestina , vuelta cilista , ciclismo
72 78 5 K 513 ocio
31 comentarios
72 78 5 K 513 ocio
Comentarios destacados:        
OCLuis #1 OCLuis
Lo normal en asesinos prepotentes: vengarse con los más débiles.
7 K 76
DarthAcan #5 DarthAcan *
#1 #2 Para despistados, diariolarealidad es un noticiario satírico similar a elmundotoday.
10 K 86
fareway #6 fareway
#5 Me la he comido de lleno.
2 K 26
#8 PerritaPiloto
#5 Pero con menos gracia.
2 K 29
rendri #23 rendri
Van a hacer la contrarreloj con las ruedas que llevaba el malo de ben-ur
3 K 49
ochoceros #30 ochoceros *
#23 Ríete, pero esas ruedas (swangers) son legales en Texas: www.reddit.com/r/Austin/comments/1cb9ylv/are_these_rims_legal_whats_th

Puedes ver el repertorio que hay circulando si buscas "Houston rims".

www.texanwirewheels.com/wire-wheels

Land of the free  media
0 K 11
fareway #2 fareway *
Lo llevan en el ADN. VOX aplaudirá esos atropellos y culpará a Sánchez.
3 K 36
Sandilo #16 Sandilo
#2 Menudo bulardo te han colado xD
0 K 6
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
“No es plato de gusto morir asesinado mientras te llaman antisemita”
2 K 32
Thornton #12 Thornton
Adams ha declarado que el equipo seguirá en La Vuelta ”por mis huevos morenos“
1 K 30
Torrezzno #13 Torrezzno
Si claro, no quien se crea esto. Cualquiera que monte en bici sabe la ostia que te das como pilles algo
1 K 28
rafaLin #31 rafaLin
#13 Sería más creíble si hubieran dicho que iban a pagar a islamistas para atropellar niños con la bici... Los israelíes no son muy de ataques suicidas, son más de pagar para que otros se suiciden matando.
0 K 13
#18 fliper
La verdad es que cada vez las publicaciones satíricas como esta lo tienen más complicado con esta gentuza
2 K 27
#29 NoMeVeas
El articulo es ironico, pero no gracioso, porque estos extremistas, profesionales del terrorismo, serian capaces de esto y mas. En USA un sionista violo a una menor pero como era un alto mando del Mossad, le dejaron volver a Israel, donde tendra violar niñas sera el dia a dia.
1 K 21
#28 tierramar *
Lo que no puede ser, es que el gobierno, por una lado, proteste contrá los genocidios y por otro, pone a la guardia civil y la policia para reprimir la protesta.!! POSTUREO mediático; pero en la realidad, ponen a toda la policia a reprimir a los que protestan!! Reprimir las protestas es ponerse al lado del genocidio
0 K 20
#22 KaisserSozze *
"Y la culpa sería de los filoetarras, defensores de Hamas, por usarlos de escudos humanos para manifestarse en contra de nuestro derecho a defendernos" añadieron.
1 K 20
consuerte76 #14 consuerte76
Asesinar niños va en su ADN.
1 K 20
janatxan #11 janatxan
Habría que aprovechar que estén en territorio nacional para arrestarlos y juzgarlos por genocidio. Si protestar contra el genocidio te convierte en un peligroso terrorista www.eldiario.es/internacional/policia-eleva-890-detenidos-londres-apoy , apoyar al pais que lo comete también.
1 K 20
yonseca #17 yonseca
A tope con ello. La "buena" fama de Israel viene de su continuo lavado de cara. A ver si alguno se da cuenta.
1 K 17
danip3 #15 danip3
Con lo tranquilos que estaban los genocidas de Israel cuando gonernaba Biden...
1 K 16
Quecansaometienes... #20 Quecansaometienes...
Que los bombardeen, ya puestos...Les sobra esperiencia (por desgracia).
0 K 10
camvalf #26 camvalf
Que prueben a hacer eso a ver lo que tardan en convertirse en víctimas con la paliza que les darían.
0 K 10
#25 laruladelnorte
“No es plato de gusto correr mientras te llaman mataniños”,

Es que la gente es muy insensible,los genocidas también tienen su coranzoncito.
0 K 10
#27 jr.p3p3_61b109e258a06
Ya matan niños en Palestina. ¿Quieren ahora exportarlo a España? ¡A ver ahora qué claman los patriotas españolísimos! Porque los españoles sí que lo tenemos claro.
0 K 6
#24 Jarod_mc
Basuras
0 K 6
#7 Alcalino
#4 la falta de empatía hacia el sufrimiento de otras personas suele ser un rasgo típico de los psicopatas
12 K 90
#10 potom *
#7 lo dices por pedro?
necesitamos mucha mano de obra, por qué no traerlos?


solo auténticos racistas pueden estar en contra de esto que propongo...
9 K -37
#9 PerritaPiloto
#4 Israel debería dejar de asesinar gente y de cometer linpieza étnica y genocidio.
2 K 22
imagosg #19 imagosg
#4 Medalla de oro a la gilipollez del mes.
Donde no hay mata no hay patata.
2 K 30
#21 kikorin
#4 Y a los mermados intelectuales... igual te interesaría pedir asilo.
0 K 6

menéame