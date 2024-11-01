El equipo israelí que corre en La Vuelta amenaza con atropellar niños si siguen las protestas

El Israel-Premier Tech lamenta que la gente les moleste mientras recorren España durante La Vuelta. Las banderas de Palestina y las interrupciones de la carrera comienzan a irritar a los responsables sionistas del equipo. “No es plato de gusto correr mientras te llaman mataniños”, señala Sylvan Adams, co-fundador del equipo y millonario amigo de Netanyahu.
| etiquetas: israel , gaza , genocidio , palestina , vuelta cilista , ciclismo
Puedes ver el repertorio que hay circulando si buscas "Houston rims".
www.texanwirewheels.com/wire-wheels
Land of the free
Es que la gente es muy insensible,los genocidas también tienen su coranzoncito.
necesitamos mucha mano de obra, por qué no traerlos?
solo auténticos racistas pueden estar en contra de esto que propongo...
Donde no hay mata no hay patata.