Más de 40 lítros en menos de una hora en algunos puntos de la Comunidad Valenciana  

Las previsiones meteorológicas se han cumplido y los primeros chubascos del episodio de lluvias que se extiende este lunes y martes se han dejado ver esta tarde tanto en la mitad sur de la Comunidad Valenciana, con más de 40 l/m² en solo una hora en municipios de la Canal de Navarrés como Chella y Anna, como la comarca de los Puertos. Con datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet) de las 18:00 horas, ha llovido con fuerza en Redován (Baix Segura) y Herbés, donde se han frotado los 30 l/m² en solo una hora. (Val)