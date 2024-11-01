edición general
Más de 40 lítros en menos de una hora en algunos puntos de la Comunidad Valenciana

Más de 40 lítros en menos de una hora en algunos puntos de la Comunidad Valenciana  

Las previsiones meteorológicas se han cumplido y los primeros chubascos del episodio de lluvias que se extiende este lunes y martes se han dejado ver esta tarde tanto en la mitad sur de la Comunidad Valenciana, con más de 40 l/m² en solo una hora en municipios de la Canal de Navarrés como Chella y Anna, como la comarca de los Puertos. Con datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet) de las 18:00 horas, ha llovido con fuerza en Redován (Baix Segura) y Herbés, donde se han frotado los 30 l/m² en solo una hora. (Val)

rob #2 rob
¿Abre hoy el Ventorro?
comadrejo #3 comadrejo
#2 Estoy en otra provincia y huele a Ventorro húmedo.
La culpa es del {0x1f415} .
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Están cayendo árboles que llevan décadas ahí, pero por parte de las autoridades como si fuera lo normal

Inisten en la masacre  media
Skiner #6 Skiner *
#1 Tampoco nos volvamos locos es normal que algún árbol sea derribado por una racha importante de viento.
Se han caído 2 árboles a pie de carretera que no parece que esten en el mejor lugar, muchas veces no tienen espacio para tener las raices y por eso se caen.
En todo caso será Insisten no inisten :troll:
NPCMeneaMePersigue #7 NPCMeneaMePersigue
#6 nada no te vuelvas loco, no ha muerto 230 personas en una de estas, no hay cero prevención, ningún plan nuevo, nada no te vuelvas loco, muerete
Skiner #8 Skiner *
#7 no tiene nada que ver lo que esta pasando ahora con esa desgracia.
Estás alarmando excesivamente sin motivo.
Hay que estar atentos y prevenir. Pero de momento es una simple lluvia sin más.
Parece que algunos estáis deseando que pasen cosas malas, para revolcaros como gorrinos en una charca.
Eso se le llama sensacionalismo y alarmismo.
No te olvides de una cosa las autoridades tienen que avisar, pero el que tienes que ponerte a salvo eres tú.
NPCMeneaMePersigue #9 NPCMeneaMePersigue
#8 No te enteras de nada
Estás quitando importancia a lo que sucede
Está activado el plan de emergencia de inundaciones
Algunos estáis deseando tapar los problemas para salvar los chiringuitos a costa de las desgracias de la gente
Eso es un homicidio
No te olvides que las autoridades han avisado ahora, tarde otra vez y la ultima vez tarde murieron cientos de personas

El Centro de Coordinación de Emergencias de la @generalitat
establece la Situación 1 del Plan Especial de Inundaciones en toda la Comunitat Valenciana. x.com/GVA112/status/1965095528817197259


#7 #1
TheOracle #4 TheOracle
Se presiente, se nota el HOLOCAUSTO.  media
Skiner #5 Skiner
#4 a fuerza de repetirlo al final acertarás.
De momento es un poco de lluvia que viene bien que todo estaba muy seco hace meses.
