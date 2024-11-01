Más de 40 lítros en menos de una hora en algunos puntos de la Comunidad Valenciana  

Las previsiones meteorológicas se han cumplido y los primeros chubascos del episodio de lluvias que se extiende este lunes y martes se han dejado ver esta tarde tanto en la mitad sur de la Comunidad Valenciana, con más de 40 l/m² en solo una hora en municipios de la Canal de Navarrés como Chella y Anna, como la comarca de los Puertos. Con datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet) de las 18:00 horas, ha llovido con fuerza en Redován (Baix Segura) y Herbés, donde se han frotado los 30 l/m² en solo una hora. (Val)
| etiquetas: cambio climatico , lluvias , valencia
La culpa es del .
Inisten en la masacre
Se han caído 2 árboles a pie de carretera que no parece que esten en el mejor lugar, muchas veces no tienen espacio para tener las raices y por eso se caen.
En todo caso será Insisten no inisten
Estás alarmando excesivamente sin motivo.
Hay que estar atentos y prevenir. Pero de momento es una simple lluvia sin más.
Parece que algunos estáis deseando que pasen cosas malas, para revolcaros como gorrinos en una charca.
Eso se le llama sensacionalismo y alarmismo.
No te olvides de una cosa las autoridades tienen que avisar, pero el que tienes que ponerte a salvo eres tú.
Estás quitando importancia a lo que sucede
Está activado el plan de emergencia de inundaciones
Algunos estáis deseando tapar los problemas para salvar los chiringuitos a costa de las desgracias de la gente
Eso es un homicidio
No te olvides que las autoridades han avisado ahora, tarde otra vez y la ultima vez tarde murieron cientos de personas
El Centro de Coordinación de Emergencias de la @generalitat
establece la Situación 1 del Plan Especial de Inundaciones en toda la Comunitat Valenciana. x.com/GVA112/status/1965095528817197259
#7 #1
De momento es un poco de lluvia que viene bien que todo estaba muy seco hace meses.