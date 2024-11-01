edición general
La epidemia silenciosa de la 'Generación Sándwich': el coste biológico y mental de cuidar a padres e hijos sin ayudas

La epidemia silenciosa de la 'Generación Sándwich': el coste biológico y mental de cuidar a padres e hijos sin ayudas

Un análisis detallado sobre el colapso de los cuidadores no remunerados. Estudios recientes muestran que el estrés crónico de la 'doble carga' envejece biológicamente hasta 10 años y aumenta un 40% el riesgo de depresión, mientras el sistema público sigue sin ofrecer soluciones reales.

#2 MADMax2
Si, es muy difícil compaginar cuidar niños y padres. A veces tienes que elegir. Y los plazos de la administración para ayudas, centros de días, residencias, etc, son desalentadores .

Por suerte en esta generación eran frecuentes las familias numerosas, por lo que el cuidado se puede repartir entre los hijos. Y aun así es muy difícil. Provocan enfrentamientos entre hermanos, etc.

Y ojo al que no hubiese ahorrado, porque se va un pico en cuidadores, etc. Yo me pregunto cómo lo haré yo , o mis hijos, con lo difícil que se está haciendo ahorrar ahora ...
2
#4 martin_rio
#2 Ese es un punto clave: antes eran 4 o 5 hermanos para repartir la carga. Ahora con la natalidad por los suelos y los sueldos que no dan para ahorrar, a ver quién nos cuida a nosotros. El futuro da vértigo
1
kyle #6 kyle
#2 y eso cuando hay "familia" en la que repartir las tareas. Cuando sólo hay hijos únicos y de repente se tienen que encargar del cuidado de progenitores (ambos) dependientes, es una fiesta sin parangón. Generaciones que no han podido acceder a trabajo estable ni bien pagado, ahora tienen que emplear todos los recursos de los padres (pensiones de jubilación, propiedades, etc), e incluso su propio patrimonio en cuidarlos para que tengan unos estándares mínimos.
2
#7 martin_rio
#6 Tal cual. Es la tormenta perfecta: sin hermanos para turnarse, sin trabajo estable y quemando los ahorros de la familia. Es para volverse loco
0
#8 MADMax2
#7 Llega a deprimir, y mucho. Y los abuelos que aun tienen una mente un poco clara se deprimen y quieren tratar de valerse solos. Pero muchos no pueden. Pero cuando ya tienes a uno o los dos que tienen problemas serios (por ejemplo, de comportamiento, o de alzheimer) es inviable que se traten de mantener solos, Y con frecuencia no sirve una ayuda puntual (de una persona que esté unas horas) sino que tienen que ser cuidados continuos ... día y noche ...

En fin ... deprime , angustia y a veces…   » ver todo el comentario
1
#10 martin_rio
#8 Lo de "gente aparcada" me ha dolido leerlo porque es la pura verdad. El sistema parece diseñado para vencerte por agotamiento: o te arruinas pagando algo privado medio decente, o te consumes tú mismo esperando ese papel de la administración que nunca llega. Es una trampa sin salida.
1
#9 martin_rio
#5 Se agradece mucho el apoyo. Creo que es de esos temas que, por desgracia, no caducan. Tarde o temprano nos toca a todos pasar por el aro
1
#1 MADMax2
Se envió hace un mes, pero no tuvo mucho éxito
www.meneame.net/story/radiografia-generacion-sandwich-rol-sostener-cui
0
#3 martin_rio
#1 Gracias por el enlace, no lo había visto. Me pareció interesante traer este enfoque porque profundiza más en los estudios clínicos recientes (Stanford/Michigan) sobre el impacto biológico y el envejecimiento prematuro del cuidador, más allá de la descripción social del problema. Un saludo.
1
#5 MADMax2
#3 aunque ya se había enviado, la he meneado porque me parece bastante importante para que mucha gente se dé cuenta de lo que les espera. Bien ahora porque en breve le toca lidiar con ello (si no les ha tocado ya), bien más adelante cuando sean mayores
0

