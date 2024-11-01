La epidemia silenciosa de la 'Generación Sándwich': el coste biológico y mental de cuidar a padres e hijos sin ayudas

Un análisis detallado sobre el colapso de los cuidadores no remunerados. Estudios recientes muestran que el estrés crónico de la 'doble carga' envejece biológicamente hasta 10 años y aumenta un 40% el riesgo de depresión, mientras el sistema público sigue sin ofrecer soluciones reales.
| etiquetas: sociedad , salud_mental , conciliacion , dependencia , cuidadores , estres
Por suerte en esta generación eran frecuentes las familias numerosas, por lo que el cuidado se puede repartir entre los hijos. Y aun así es muy difícil. Provocan enfrentamientos entre hermanos, etc.
Y ojo al que no hubiese ahorrado, porque se va un pico en cuidadores, etc. Yo me pregunto cómo lo haré yo , o mis hijos, con lo difícil que se está haciendo ahorrar ahora ...
En fin ... deprime , angustia y a veces… » ver todo el comentario
