El enviado especial de Trump para Oriente Medio no tiene ni idea de cómo ni cuándo terminará la guerra con Irán: «No lo sé» [ENG]

A pesar de que el presidente Donald Trump insiste en que su guerra en Irán pronto llegará a su fin, el enviado especial del comandante en jefe para Oriente Medio afirma que no sabe cómo ni cuándo terminará el conflicto. Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, estaban negociando con funcionarios iraníes sobre su programa nuclear cuando el presidente y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lanzaron un ataque conjunto contra Irán. Al menos 1.230 personas han muerto en Irán en el conflicto, según Associated Press.