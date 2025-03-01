Enusa refuerza la autonomía energética europea con combustible nuclear para Finlandia

Enusa ha enviado desde su fábrica de Juzbado (Salamanca) la primera recarga de elementos combustibles VVER-440 con destino a la central nuclear finlandesa de Loviisa, un total de 92 elementos fabricados íntegramente en España, en una operación que la compañía considera un "hito estratégico" para la seguridad de suministro nuclear en Europa. La compañía destaca que la fábrica de Juzbado es uno de los pocos emplazamientos europeos con capacidad para fabricar combustible para reactores VVER-440, una tecnología presente en varios países de la Unión
| etiquetas: enusa , combustible nuclear , finlandia , vver-440
Con la ampliación de producción de CNNC se queda en el 38%
world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/conversion-en
Eso sin contar los incrementos de producción de Orano (Georges Besse 2), Urenco, Brasil y Japón.
energymagazine.mx/2025/03/bei-otorga-400-mde-para-ampliar-30-la-capaci
Por lo que a partir de ahora las centrales con reactores VVER en Europa ya no dependen de Rusia
world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/mining-of-ura