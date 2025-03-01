edición general
Enusa refuerza la autonomía energética europea con combustible nuclear para Finlandia

Enusa ha enviado desde su fábrica de Juzbado (Salamanca) la primera recarga de elementos combustibles VVER-440 con destino a la central nuclear finlandesa de Loviisa, un total de 92 elementos fabricados íntegramente en España, en una operación que la compañía considera un "hito estratégico" para la seguridad de suministro nuclear en Europa. La compañía destaca que la fábrica de Juzbado es uno de los pocos emplazamientos europeos con capacidad para fabricar combustible para reactores VVER-440, una tecnología presente en varios países de la Unión

Asimismov #6 Asimismov
#5 entre el 3,7 y el 38% hay un salto importante.
0 K 13
Asimismov #4 Asimismov
#3 y controla la mitad del comercio del uranio.
0 K 13
#5 El_dinero_no_es_de_nadie *
#4 No, eso era antes, hace unos años si fue el 45%.
Con la ampliación de producción de CNNC se queda en el 38%
world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/conversion-en

Eso sin contar los incrementos de producción de Orano (Georges Besse 2), Urenco, Brasil y Japón.
energymagazine.mx/2025/03/bei-otorga-400-mde-para-ampliar-30-la-capaci
0 K 10
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
El combustible para las VVER antes sólo lo fabricaba Rosatom en Rusia.

Por lo que a partir de ahora las centrales con reactores VVER en Europa ya no dependen de Rusia
0 K 10
Asimismov #2 Asimismov
#1 n'a más que del uranio.
0 K 13
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 Rusia apenas tiene minas de uranio, sólo produce el 3,75% de la producción mundial
world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/mining-of-ura
0 K 10
#7 moratos
Teniendo en cuenta que apenas se extrae uranio en la UE, lo de autonomía energética no sé yo....
0 K 7

