Entrevisto a ANTONIO DE LA TORRE: Cien maneras de trollear a un entrevistador  

Explicar de qué trata esta entrevista es una tarea compleja, ya que se trata de un descenso al universo de locura de Antonio de la Torre mientras Rubén Sánchez intenta reconducir la conversación y sus guionistas saltan por la ventana. Hemos podido hablar de cine, de su última película (Los Tigres), de filosofía, de periodismo, de sanidad, de corrupción, de lawfare, de la izquierda, de Facua, de Venezuela, de Irán, de Trump... ¡Hasta de recetas de cocina!. De verdad que esta es la entrevista más loca de mi vida.
| etiquetas: de la torre , rubén sánchez , sanidad privada , entrevista