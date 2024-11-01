edición general
Entrevista a Pablo iglesias en Las Mañanas de RNE

Pablo Iglesias en RNE habla de encuestas sesgadas, medios de comunicación, el movimiento de solidaridad con Palestina y de la posibilidad de un adelanto electoral

vicus. #1 vicus.
Lo que han hecho con este hombre no tiene perdón, se lo han cargado a base de bulos y acoso a él y su familia, por qué claro, pone en entredicho el sistema de.hipocresia de este tinglado montado al que le llaman estado español y eso no lo han podido aguantar los dueños del cortijo, porque Pablo se como con patatas a sus títeres
Spirito #5 Spirito *
#1 A éstas alturas de la vida no debería extrañarte de lo que es capaz la derecha y extrema derecha, repleta de psicópatas, narcisistas, sociópatas y una legión de fanáticos, apoyada por la Iglesia esa criminal.

Ya nos llevaron (al Pueblo) a la ruina varias veces, la última, una bestial guerra civil con el apoyo de Hitler y Musolini para matar a españoles que eran bellas personas ... en fin.

Tú no puerdes extrañarte, Vicus, de lo bestias y tontos que son los fanáticos y esas criaturas patológicas mencionadas con quienes solo comparto fisionomía.
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin *
Me da tanta pereza escucharle como la que a el le dio organizar bien el partido. Los Zamoranos le tenemos bien calado.
Spirito #3 Spirito
#2 xD

Como no tienes argumentos, haces un ad hominem. Muy de fanáticos. :hug:
mikhailkalinin #4 mikhailkalinin
#3 Soy gay. todo lo que hago es ad hominems. Pero reconoce que es un ad hominem muy sexy :->
Spirito #6 Spirito
#4 Bueno, si eres gay algo bueno tenías que tener.
mikhailkalinin #7 mikhailkalinin
#6 Además, soy de izquierdas, tirando a estalinista.
Spirito #8 Spirito
#7 xD

Bueno, sí. Es lo que tenéis los mercenarios.

Anda a sí, como buen monaguillo, ve a tu diosa Elenita (alias la Bien Dolarizá) a que te pase la mano por el lomo. xD
