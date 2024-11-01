·
más visitadas
11158
clics
Albert Camus, Soto Ivars y la autoconciencia de la maldad
7201
clics
Israel se anuncia en Google para difamar a Greta Thunberg con propaganda oficial
5238
clics
La directora de cine Paula Ortiz da el pregón en Zaragoza y lo que dice deja a la alcaldesa, del PP, con esta cara
4148
clics
Las bailarinas Ouled Naïl: impresionantes fotografías de las mujeres nómadas que cautivaron el desierto [ENG]
4592
clics
"Oreja, entzun, Araba euskaldun". Una historia vasca para ilustrar el panorama
más votadas
527
Cáncer de mama oculto: la negligencia del Gobierno de Moreno Bonilla podría hundir económicamente a la Junta de Andalucía
362
El candidato de Milei a las legislativas dimite tras confesar haber recibido 200.000 dólares de un narcotraficante
383
Begoña Gómez reclama al juez los nombres y las funciones de todos los asistentes de las mujeres de los presidentes de Gobierno
479
Los hospitales de Madrid marcan su récord de adjudicaciones opacas: cientos de millones en contratos troceados y sin detallar
481
Masiva manifestación en Madrid en apoyo a Palestina y contra Netanyahu
9
meneos
44
clics
Entrevista a Pablo iglesias en Las Mañanas de RNE
Pablo Iglesias en RNE habla de encuestas sesgadas, medios de comunicación, el movimiento de solidaridad con Palestina y de la posibilidad de un adelanto electoral
etiquetas
pablo iglesias
entrevista
rne
politica
8 comentarios
politica
#1
vicus.
Lo que han hecho con este hombre no tiene perdón, se lo han cargado a base de bulos y acoso a él y su familia, por qué claro, pone en entredicho el sistema de.hipocresia de este tinglado montado al que le llaman estado español y eso no lo han podido aguantar los dueños del cortijo, porque Pablo se como con patatas a sus títeres
#5
Spirito
#1
A éstas alturas de la vida no debería extrañarte de lo que es capaz la derecha y extrema derecha, repleta de psicópatas, narcisistas, sociópatas y una legión de fanáticos, apoyada por la Iglesia esa criminal.
Ya nos llevaron (al Pueblo) a la ruina varias veces, la última, una bestial guerra civil con el apoyo de Hitler y Musolini para matar a españoles que eran bellas personas ... en fin.
Tú no puerdes extrañarte, Vicus, de lo bestias y tontos que son los fanáticos y esas criaturas patológicas mencionadas con quienes solo comparto fisionomía.
#2
mikhailkalinin
Me da tanta pereza escucharle como la que a el le dio organizar bien el partido. Los Zamoranos le tenemos bien calado.
#3
Spirito
#2
Como no tienes argumentos, haces un ad hominem. Muy de fanáticos.
#4
mikhailkalinin
#3
Soy gay. todo lo que hago es ad hominems. Pero reconoce que es un ad hominem muy sexy
#6
Spirito
#4
Bueno, si eres gay algo bueno tenías que tener.
#7
mikhailkalinin
#6
Además, soy de izquierdas, tirando a estalinista.
#8
Spirito
#7
Bueno, sí. Es lo que tenéis los mercenarios.
Anda a sí, como buen monaguillo, ve a tu diosa Elenita (alias la Bien Dolarizá) a que te pase la mano por el lomo.
