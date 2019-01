Entrevista con Ignacio Escolar: El periodismo puede ser rentable sin asociarse con el gobierno

Creo que la crisis del papel no ha terminado y no va a cerrarse nunca. El papel va a seguir decayendo hasta convertirse en un producto muy pequeño en comparación con el resto de la prensa. Al papel le espera el futuro de los discos de vinilo, que es que no desaparecen pero dejan de ser el hermano mayor como soporte para la música grabada. Los discos de vinilo son objetos de coleccionistas para un público muy elitista; funciona como objeto de colección y no como producto masivo.