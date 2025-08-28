·
más visitadas
8597
clics
Alberto Pugilato advierte. Los camisas pardas ejecutan. La policía...¿Qué hace la policía?
6282
clics
El PP empieza a mandar ayuda
5808
clics
Ayuso intenta hacer una pirueta con Indonesia para criticar al Gobierno y acaba en desastre: "No se entiende"
4087
clics
Detenido el dirigente de VOX Pedro Bayonas y su novia Sheila Muñoz por la agresión al periodista Román Cuesta
3939
clics
Un perro con un enorme tatuaje en su lomo genera polémica en una feria de mascotas
más votadas
846
Detenido el dirigente de VOX Pedro Bayonas y su novia Sheila Muñoz por la agresión al periodista Román Cuesta
651
Marlaska revela que Castilla y León, Galicia y Extremadura no participan en el grupo de trabajo para definir el inventario de medios de lucha contra los incendios
409
Carlos de Andrés denuncia la masacre en Gaza durante la protesta contra el equipo Israel en la Vuelta: "Genocidio tremendo"
302
El consejero de Medio Ambiente de Castilla y León legalizó una vivienda en un parque natural al empresario que contrató a su hijo
302
Cruzando el umbral
publicadas
en cola
4
meneos
21
clics
Entrevista a Evo Morales. Análisis electoral de Bolivia
El Presidente Evo Morales Ayma de Bolivia nos cuenta en persona su análisis electoral. ENTREVISTA EN VIVO
|
etiquetas:
:
evo morales
,
entrevista
,
bolivia
,
presidente
,
tertulias en cuarentena
4
0
2
K
27
actualidad
5 comentarios
4
0
2
K
27
actualidad
#1
platypu
*
Veamos que tenemos aqui.
Juanlu González, ''escritor'' en frente antiimperialista.org
Txema Sánchez, Coordinador de Tertulias en Cuarenta y Antimperialista.com.
En dicha web sale esto, de este listado sale el 99% de la propaganda de meneame que suben los cibervoluntarios prorrusos y demas chusma
Medios antiimperialistas
Agencia de Noticias Ahlul Bait (P)
AL-Manar
AlMayadeen
Canal Telegram de Irina Nuestra Irina??
Canarias Semanal
Counterpunch
Cubadebate
Cubainformación
El…
» ver todo el comentario
2
K
26
#2
eipoc
*
#1
como es de obligado cumplimiento, que para eso cobráis, atacais al mensajero.
El mensajero es totalmente íntegro pero enponzoñar y esperar que la gente que no les conozca tenga que discernir entre toda la mierda y propaganda que les tiráis os es más fácil que promover la entrevista y dejar que cada uno piense libremente.
No hay más que ver la molestia y el tiempo de recopilar su currículum para usar el
reflejo condicionado
en su contra en lugar de escuchar la entrevista y
hablar sobre lo que se dice en ella
.
0
K
9
#3
platypu
#2
Quien es el mensajero, el abusador de menores?
1
K
20
#4
eipoc
*
#3
no se a quién te refieres, pero te sigue saliendo mejor atacar con mentiras para embarrar que hablar del contenido. Eso solo significa que el contenido es muy interesante y que les incomoda a los de tu cuerda.
0
K
9
#5
platypu
#4
Preocupadisimo estoy
1
K
20
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
