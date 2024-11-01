·
2
meneos
4
clics
Entrevista a Enrique Santiago (IU) sobre la actualidad internacional (Invasión Venezuela)
El diputado y portavoz parlamentario de Izquierda Unida Enrique Santiago es entrevistado en el programa ‘24 Horas Fin de Semana’, en Radio 5 de RTVE el 3 de enero de 2026
|
etiquetas
:
enrique
,
santiago
,
entrevista
,
invasión
,
venezuela
politica
#1
vicus.
Enrique Santiago es un parlamentario brillante y que se le entiende lo que dice, habla claro y no se anda por las remas. Más enrriques y menos Santivagos traidores
