Entrevista a Edgar Morin: "La IA puede dar miedo, pero yo temo sobre todo a la inteligencia humana superficial"

Entrevista a el filósofo y sociólogo francés repasa el presente de Europa y analiza los desafíos del futuro. "Vivimos en la ilusión de un progreso cuantitativo del conocimiento debido al aumento de la información"
Raro una entrevista así en el Inmundo.Morin,grandioso en sus reflexiones y esperanzador entre tanta barbaridad.
"Nunca ha habido tantos conocimientos sobre el hombre, y nunca se ha sabido tan poco sobre qué es el ser humano: hay una especie de agujero negro en nuestro conocimiento de nosotros mismos, y eso obstaculiza la comprensión mutua".
