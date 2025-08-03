edición general
Entrevista a Edgar Morin: "La IA puede dar miedo, pero yo temo sobre todo a la inteligencia humana superficial"

Entrevista a el filósofo y sociólogo francés repasa el presente de Europa y analiza los desafíos del futuro. "Vivimos en la ilusión de un progreso cuantitativo del conocimiento debido al aumento de la información"

cocolisto #5 cocolisto
Muy bueno #0.
Raro una entrevista así en el Inmundo.Morin,grandioso en sus reflexiones y esperanzador entre tanta barbaridad.

"Nunca ha habido tantos conocimientos sobre el hombre, y nunca se ha sabido tan poco sobre qué es el ser humano: hay una especie de agujero negro en nuestro conocimiento de nosotros mismos, y eso obstaculiza la comprensión mutua".
#3 Leon_Bocanegra
Inteligencia humana superficial. Toma ya!
Con lo bien que suenan gilipollas o subnormal. Por poner dos ejemplos.
Forni #4 Forni
#3 Pues yo creo que me la voy a guardar para el próximo espabilado con faltas de respeto veladas, que ya me he llevado unos strikes por llamar a alguno subnormal o gilipollas.
Galero #6 Galero
Es que la información no es lo mismo que el conocimiento
#1 Tecar
Efectivamente hay que temer más a los estúpidos cabezahuecas que lo mismo votan a quien les roba que detonan una bomba nuclear pensando que hacen lo correcto.
Khadgar #2 Khadgar
#1 Eso venía a decir, si la inteligencia artificial da miedo la estupidez real da pánico.
