Entrevista en la CNBC al Ministro de Economía Carlos Cuerpo [EN]
CNBC interviews Carlos Cuerpo, Spanish Minister for Economy, Trade and Business, on the sidelines of the IMF Annual Meeting in Washington, D.C.
politica
#2
OCLuis
En un país en el que las miradas se fijan en los más inútiles, los más mentirosos y los más sinvergüenzas, cuando hay un político que hace su trabajo como se espera, de forma eficiente y eficaz, pasa completamente desapercibido.
España se está convirtiendo, gracias a la derecha y a sus voceros, en un campo fértil para la mentira, el bulo y el engaño. A base de levantarnos todos los días con la misma cantinela y el mismo griterío no valoramos en su justa medida a los políticos que sobresalen precisamente
porque no dan la nota
ni se hacen notar.
4
K
65
#1
reithor
Medidas y políticas para que se riegue a nivel microeconómico, se reparta la riqueza de manera más igualitaria y se reduzca la desigualdad: 0
0
K
11
#3
_219
Otros 2 años sin mencionarlo ni hacerle preguntas en el Congreso de los diputados...
0
K
10
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
