Entrevista en la CNBC al Ministro de Economía Carlos Cuerpo [EN]  

CNBC interviews Carlos Cuerpo, Spanish Minister for Economy, Trade and Business, on the sidelines of the IMF Annual Meeting in Washington, D.C.

OCLuis #2 OCLuis
En un país en el que las miradas se fijan en los más inútiles, los más mentirosos y los más sinvergüenzas, cuando hay un político que hace su trabajo como se espera, de forma eficiente y eficaz, pasa completamente desapercibido.
España se está convirtiendo, gracias a la derecha y a sus voceros, en un campo fértil para la mentira, el bulo y el engaño. A base de levantarnos todos los días con la misma cantinela y el mismo griterío no valoramos en su justa medida a los políticos que sobresalen precisamente porque no dan la nota ni se hacen notar.
reithor #1 reithor
Medidas y políticas para que se riegue a nivel microeconómico, se reparta la riqueza de manera más igualitaria y se reduzca la desigualdad: 0
#3 _219
Otros 2 años sin mencionarlo ni hacerle preguntas en el Congreso de los diputados...
