edición general
11 meneos
179 clics

Entrene su cuerpo para el placer anal

Parece el título de una serie de DVD educativos, ¿verdad? «Sphincter training, ahora con el doble de capacidad rectal garantizada». Meta un puño por su recto, hurgue dentro de lo más profundo de sus entrañas. ¡Descubra cuántos dildos caben en su ano! Los lectores y lectoras que busquen respuesta a todas estas preguntas estarán decepcionados porque hoy mi labor es enseñarles, simplemente, cómo dilatar apropiadamente sus esfínteres. Esos delicados anillos que se encargan de mantener ciertos desechos del aparato digestivo dentro de su cuerpo...

| etiquetas: sexo , sexo anal
9 2 6 K -2 ocio
13 comentarios
9 2 6 K -2 ocio
Don_Pixote #2 Don_Pixote
Ilustro  media
6 K 81
themarquesito #8 themarquesito
#2 Veo que ya está la referencia al famoso Anal Intruder de Top secret, y con eso me quedo tranquilo.
2 K 37
Ripio #11 Ripio
Mi colosal musculatura anal y su mecanismo ancestral de protección es capaz de lanzar un troncho de palmo y medio como el torpedo de un U-Boot y cortarlo de un solo tajo como la guillotina el cuello de un noblecillo.
Un tajo tan brutal que ni hace falta limpiarte el culo.

Mi Fergusson, blanco y frío me dice ! Sientate y dispara!
¡Gañanes y caganidos, que vais por la vida con una flor en el culo!  media
1 K 38
Ka0 #7 Ka0
El placer anal no solo tiene que ver con el sexo sino con cagar, cosa por cierto que todos los grandes chefs ignoran cuando hablan del placer de comer.
2 K 37
Torrezzno #1 Torrezzno
Ah Armana. La que tuvo con Irene. Solo podía quedar un ano feminista

www.elmundo.es/loc/famosos/2023/11/07/654a40ace4d4d8e9558b460c.html
1 K 27
Sawyer76 #9 Sawyer76
Ya lo tenemos bastante entrenado los que tenemos que hacer la declaración cada año.
1 K 24
Pertinax #10 Pertinax *
#5 Tranquilo, no hay riesgo de embarazo salvo contadísimas excepciones citadas en anales médicos, curiosamente coincidentes con los resultados electorales. :troll:
0 K 18
Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues
Presiento que vamos a tener una tarde porculera.
0 K 12
mariKarmo #13 mariKarmo
Me pilla cagando esta noticia.
0 K 11
#3 Leon_Bocanegra
#0 que os pasa a los de derechas con el sexo anal?
Creo que no habeis entendido lo que os están diciendo cuando os mandan a tomar...  media
0 K 11
Pertinax #4 Pertinax *
#3 ¿Por qué te dan miedo nuestros anos? Muy monjil te noto. Como si a los fascistas como yo nos diese miedo que nos den por el culo o algo así. :troll:
0 K 18
#5 Leon_Bocanegra
#4 porque cuando metes ahí la leche, después sale cruda y eso puede resultar peligroso. Lo suyo sería que la echaseis ya lista para el consumo humano.
Vaya una mierda de pasteurizador.


www.meneame.net/story/mujer-florida-demando-productora-leche-cruda-int
0 K 11

menéame