16
meneos
123
clics
Entre 1992 y 2019, el 63% de los 321 refugiados palestinos acogidos en Dinamarca en 1992 cometieron delitos
VERDADERO. Hasta 2019, el 63% de los 321 refugiados palestinos acogidos por Dinamarca en 1992 [
bit.ly/4nKjJ5s]
habían sido condenados por algún delito:...
|
etiquetas
:
palestinos
,
dinamarca
13
3
5
K
112
actualidad
25 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
13
3
5
K
112
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#9
lamarisevadecañas
#7
En Guadalajara hay una asociación liderada por palestinos que llevan una media de 30 años aquí. En su mayoría son autónomos y está perfectamente integrados.
3
K
44
#12
PerritaPiloto
#9
No conoces Dinamarca. Es el país de Europa más racista y clasista que conozco con diferencia.
2
K
16
#16
Supercinexin
También podríamos hablar de cuántos delitos han cometido los israelíes en todo el mundo durante el mismo tiempo: agresiones, robos, faltas administrativas de todo tipo... Quiero decir, hemos visto vídeos de ultras de fútbol paseándose por Amsterdam reventando la ciudad y dando palizas a peatones anónimos, hemos visto vídeos de israelíes en las calles de Reino Unido agrediendo a ciudadanos que pedían para ONGs de ayuda a Palestina, hemos visto noticias de países de Asia que han votado la entrada…
» ver todo el comentario
1
K
36
#4
ZamoraBigote
Ah bueno, pues entonces queda justificado el genocidio. Así no vienen a cometer delitos. Gracias Netanyahu por protegernos. Queda claro, los palestinos son malos. En general.
1
K
23
#13
AntiTankie
*
#4
si lo dices seria entonces incitación al odio
2
K
-25
#25
Torrezzno
Meneo, datos oficiales y objetivos no son racistas. Como los interpretes si.
0
K
20
#24
Luiskelele
Por cierto, habla de los 321 acogidos durante 1992. Exclusivamente, no que hayan acogido solo a esa cantidad.
Ya es mala suerte que se te cuele tanta gentuza en una muestra tan pequeña. Mecachis.
0
K
11
#20
Katos
#10
pues con que sean delitos me vale
2
K
7
#1
AntiTankie
Nadie podia saberlo
4
K
-45
#2
JotaMcnulty
#1
yo creo que es una muestra muy pequeña como para sacar conclusiones. Y es entre 1992 y 2019... no he mirado el tipo de delitos.
Habría que ver cuantos daneses en el mismo tiempo cometieron delitos y fueron condenados.
0
K
10
#3
Ovidio
#2
No dice que 321 de los refiguados palestinos hayan cometido delitos, sino que el 63% de los palestinos acogidos lo han hecho. Es decir, que desde 1992 hasta 2019 Dinamarca acogió (sólo) a 321 palestinos, de los cuales el 63% delinquió. No se trata de una muestra, sino de toda la población. Y por mucho que mires y cocines nunca te va a salir que el 63% de los daneses hayan cometido delitos
5
K
55
#11
lamarisevadecañas
#5
#3
que mireís la noticia coño, que os puede el sesgo
2
K
32
#18
onomico
#11
Lo he leido varias veces y sigo viendo lo mismo que la primera vez
obviando ese 65% que "solo" recibieron una sanción, a añadir que suponiendo que la legislación danesa es similar a la Española en cuanto a la clasificación de loque es un delito, que por ejemplo robar una cartera o un perfume no es delito (ha de ser superior a 400€, con mas matices que no hace falta señalar.
71 de esos 321 acabaron en prisión eso nos da un porcentaje de 22%, no he encontrado un dato equivalente…
» ver todo el comentario
0
K
6
#14
AntiTankie
#3
19% prision incondicional , en fin
1
K
15
#15
PerritaPiloto
#3
Estás comparando a 329 personas muy pobres, en un país y una cultura que no es la suya, comenzando absolutamente de cero, llevados a un lugar cuyas normas y cultura no conocen.
Habría que ver que tipos de delito han cometido, porque muchos serán prácticamente insignificantes y pagados por multa.
Si me llevan a mi a Irán ya estaría delinquiendo solo por como voy ahora mismo vestida. Y en nindia a día y trato con las administraciones seguro que no declaró un impuesto en el plazo, o hago algo que no se debe hacer, por desconocimiento absoluto.
1
K
25
#19
Katos
#15
a que los Ucrsniamos acogido no cometian esos delitos.
Pues ya esta. Es ridículo tener que importar delincuencia.
1
K
-2
#23
Luiskelele
#15
no jodamos, que hablan del 19% entraron en prisión incondicional… ya solo ese número es para que salten todas las alarmas
1
K
20
#5
onomico
#2
hombreee, ya te digo yo que la cifra de daneses que hayan cometido delitos en ese tiempo no se acerca ni de lejos al 63%
Hasta donde llegamos para tratar de justificar nuestro relato
6
K
66
#10
BRRZ
#2
estaria bien poner que delitos han cometido, para tener la foto completa. seria interesante ver si son de hurto o de evasion de impuestos o de homicidios.
0
K
6
#17
Wintermutius
#2
No es una muestra: es la población completa de palestinos refugiados.
0
K
7
#6
lamarisevadecañas
#1
65% multa u otro tipo de sanción (sin incluir tráfico)... En este grupo entraría yo y casi el 90 por ciento de la gente que conozco.
3
K
28
#7
JotaMcnulty
#6
y también habría que ver el nivel de integración que les ha permitido la sociedad danesa.
1
K
21
#22
Katos
#7
pero vamos a ver que los que vienen son ellos no al revés.
Las leyes están establecidas donde vas y las normas... Es como si te quejas de que en Arabia Saudi no puedes fundar una iglesia cristiana. ¿Qué grado de Integracion hago yo como inmigrante queriendo establecer costumbres qué ni si quiera existen?
0
K
9
#21
Katos
#6
no mientas, o entregate en el juzgado más cercano.
0
K
9
#8
lamarisevadecañas
#1
ayudas.- desempleo o jubilación anticipada (o sea que trabajan).
Subsidios a descendientes, siendo la mayoría ayudas al estudios ( ohhh mamaaa)
Sensacionalista
1
K
21
Ver toda la conversación (
25
comentarios)
