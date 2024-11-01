El Entramado Fraudulento de NVIDIA y Empresas de Inteligencia Artificial

Michael Burry ha acusado a Nvidia de estar cometiendo fraude contable en sus cuentas financieras, Otros lo asemejan a la situación de Enron, considerada el mayor fraude contable de toda la historia. A Nvidia y al resto de empresas de inteligencia artificial se les señala de incrementar artificialmente los ingresos con una red de acuerdos entre ellas, bastante dudoso, que merece un análisis: ¿Hasta qué punto hay manipulación contable en los ingresos generados por la Inteligencia Artificial a nivel mundial?