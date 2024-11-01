edición general
El Entramado Fraudulento de NVIDIA y Empresas de Inteligencia Artificial

Michael Burry ha acusado a Nvidia de estar cometiendo fraude contable en sus cuentas financieras, Otros lo asemejan a la situación de Enron, considerada el mayor fraude contable de toda la historia. A Nvidia y al resto de empresas de inteligencia artificial se les señala de incrementar artificialmente los ingresos con una red de acuerdos entre ellas, bastante dudoso, que merece un análisis: ¿Hasta qué punto hay manipulación contable en los ingresos generados por la Inteligencia Artificial a nivel mundial?

Torrezzno #1 Torrezzno
Mande este articulo ayer, con poco exito. Pero lo explica muy bien

philippeoger.com/pages/deep-dive-into-nvidias-virtuous-cycle
Estronciobarioyradio #4 Estronciobarioyradio
#1 Gracias, me lo leo.
#7 chocoleches *
No es el único, Berkshire Hattaway siempre se ha mantenido al margen de la fiebre de la IA, y cuando ha entrado lo ha hecho en Google (Alphabet), que es una empresa de publicidad. Buffet no se cree este negocio (tampoco se cree las cripto)
ChatGPT #2 ChatGPT
Michael BurrY empeñado en tener razón.
Estronciobarioyradio #3 Estronciobarioyradio
#2 Yo no lo conocía al tal Burry, he enviado esto porque me ha parecido interesante el análisis que hace este chico.
ChatGPT #5 ChatGPT *
#3 www.meneame.net/search?q=michael+burry

acertó con la crisis submprime, y desde aquellas vienen siendo un agorer con todo. ultimamente está con lo de la IA, apostando en contra, pero chapando el fondo que manejaba....

Se le escucha porque acertó UNA vez, y además siempre tienen cabida los nostradamus de turno...
Estronciobarioyradio #6 Estronciobarioyradio
#5 Si, estoy leyendo ahora mismo sobre Burry, parece que su gran éxito fue esa predicción, luego ya pues bueno...
