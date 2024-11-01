El Entramado Fraudulento de NVIDIA y Empresas de Inteligencia Artificial

Michael Burry ha acusado a Nvidia de estar cometiendo fraude contable en sus cuentas financieras, Otros lo asemejan a la situación de Enron, considerada el mayor fraude contable de toda la historia. A Nvidia y al resto de empresas de inteligencia artificial se les señala de incrementar artificialmente los ingresos con una red de acuerdos entre ellas, bastante dudoso, que merece un análisis: ¿Hasta qué punto hay manipulación contable en los ingresos generados por la Inteligencia Artificial a nivel mundial?
| etiquetas: nvidia , ia
philippeoger.com/pages/deep-dive-into-nvidias-virtuous-cycle
acertó con la crisis submprime, y desde aquellas vienen siendo un agorer con todo. ultimamente está con lo de la IA, apostando en contra, pero chapando el fondo que manejaba....
Se le escucha porque acertó UNA vez, y además siempre tienen cabida los nostradamus de turno...