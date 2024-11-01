Enseñar la medicina a través del arte: la escultura anatómica en la universidad española

Durante los siglos XVIII y XIX fue habitual que las instituciones médicas reunieran colecciones anatómicas destinadas a museos didácticos. En España, esta práctica se formalizó mediante un Real Decreto de 1862, que obligó a las siete universidades –ocho a partir de 1876– a crear plazas públicas de escultores anatómicos y sus asistentes, encargados de producir estas piezas. Junto a las disecciones, los modelos anatómicos desempeñaron un papel fundamental en la enseñanza de la medicina.