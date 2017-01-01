El enorme instinto de supervivencia del salmón en Asturias

Diciembre es el momento del solemne ritual de la reproducción de los salmones atlánticos, el denominado desove, que convierte los caudales asturianos en testigos de seducciones y romances. Los primeros mantos de nieve en las cumbres presagian la recta final de un otoño que, pese a todo, se resiste a finalizar. Las puras y cristalinas aguas de los ríos cantábricos se visten de gala para recibir uno de los mayores espectáculos naturales que, año tras año, tiene lugar en tierras astures. Los supervivientes han llegado a la última etapa de su ciclo