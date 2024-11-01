El enorme crecimiento de los centros de estafa de Myanmar que podrían retener a 100.000 personas víctimas de trata [eng]

Myanmar, Camboya y Laos se han convertido en los últimos años en refugios para sindicatos del crimen transnacional que dirigen centros de estafa como KK Park, los cuales utilizan trabajadores esclavizados para llevar a cabo complejos esquemas de fraude y estafa en línea que generan enormes ganancias. Imágenes de drones revelan que el número de estos centros que operan a lo largo de la frontera entre Tailandia y Myanmar se ha duplicado con creces desde que el ejército de Myanmar tomó el poder