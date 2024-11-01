El enigmático tesoro de la calle Mouffetard de París, descubierto tras una pared falsa en 1938

Literatura y cine nos han acostumbrado a que los tesoros estén enterrados en islas exóticas refugio de piratas, grutas inexploradas pobladas de murciélagos, tumbas de antiguas civilizaciones o viejos castillos europeos pertenecientes a estirpes de rancio abolengo. Pero la realidad puede ser más prosaica y a veces aparecen en sitios tan comunes como el centro de París, a un tiro de piedra de lugares tan emblemáticos como el río Sena, el Panteón o la Universidad de la Sorbona. Es lo que ocurrió en 1938 con el llamado Tesoro de la calle Mouffetard