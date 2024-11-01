edición general
EngineAI T800

El robot nacido para la disrupción. Vídeo sin acelerar y sin efectos especiales por ordenador.

#3 TusT
Si no sé distinguir entre realidad y ficción en un clip de robots, ¿Cómo voy a defenderme cuando me seduzcan las robot-pilinguis en los bares?
#4 rbrn
#3 No seré yo quien me defienda. {0x1f60d}
#11 Tiranoc
#3 Cuando te pidan que les invites a un trago de SAE 40 como mínimo sospecha.
ElPerroDeLosCinco #8 ElPerroDeLosCinco
A ver. Esto es TODO CGI. Que EngineAI está haciendo robots muy avanzados, pero esto es una animación.
#9 Tronchador.
#8 Eso es lo que me ha parecido todo el rato. Ni una sola interacción humano robot. Y además, me ha parecido también, las texturas y los fondos no son reales. No sé Rick, parece falso.
#14 Stringerthanks
#9 parece fortnite
Un_señor_de_Cuenca #6 Un_señor_de_Cuenca
Si esto es verdad, no tengo palabras. Lo más sorprendente para mí es que dé una patada de verdad al saco y al mismo tiempo haga fuerza con la pierna de apoyo para no desplazarse hacia atrás. Es impresionante el control de equilibrio que tiene.
Vodker #2 Vodker
Disrupción. Una sola R.
dle.rae.es/disrupción
Jointhouse_Blues #7 Jointhouse_Blues *
Necesito tu ropa, tus botas y tu moto.
traviesvs_maximvs #10 traviesvs_maximvs
#7 la versión moderna será "necesito tus bermudas, tu vapeador y tu patinete eléctrico".
#13 NireeN
No lo sé, Rick.
