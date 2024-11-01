·
×
EngineAI T800
El robot nacido para la disrupción. Vídeo sin acelerar y sin efectos especiales por ordenador.
tecnología
14 comentarios
#3
TusT
Si no sé distinguir entre realidad y ficción en un clip de robots, ¿Cómo voy a defenderme cuando me seduzcan las robot-pilinguis en los bares?
4
K
44
#4
rbrn
#3
No seré yo quien me defienda.
0
K
10
#11
Tiranoc
#3
Cuando te pidan que les invites a un trago de SAE 40 como mínimo sospecha.
1
K
13
#1
Mangione
3
K
23
#8
ElPerroDeLosCinco
A ver. Esto es TODO CGI. Que EngineAI está haciendo robots muy avanzados, pero esto es una animación.
2
K
20
#9
Tronchador.
#8
Eso es lo que me ha parecido todo el rato. Ni una sola interacción humano robot. Y además, me ha parecido también, las texturas y los fondos no son reales. No sé Rick, parece falso.
1
K
10
#14
Stringerthanks
#9
parece fortnite
0
K
6
#5
enochmm
Ya, y luego la presentación es como esta:
www.meneame.net/story/presentan-moscu-primer-robot-antropomorfico-ruso
0
K
16
#6
Un_señor_de_Cuenca
Si esto es verdad, no tengo palabras. Lo más sorprendente para mí es que dé una patada de verdad al saco y al mismo tiempo haga fuerza con la pierna de apoyo para no desplazarse hacia atrás. Es impresionante el control de equilibrio que tiene.
0
K
13
#2
Vodker
Disrupción. Una sola R.
dle.rae.es/disrupción
0
K
11
#7
Jointhouse_Blues
*
Necesito tu ropa, tus botas y tu moto.
0
K
11
#10
traviesvs_maximvs
#7
la versión moderna será "necesito tus bermudas, tu vapeador y tu patinete eléctrico".
1
K
21
#12
Jointhouse_Blues
#10
0
K
11
#13
NireeN
No lo sé, Rick.
0
K
7
