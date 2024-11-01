edición general
5 meneos
51 clics
Se enfrenta a una pena de cinco años de prisión por publicar una imagen generada por IA de un lobo suelto por la calle

Se enfrenta a una pena de cinco años de prisión por publicar una imagen generada por IA de un lobo suelto por la calle

El mes pasado, los medios surcoreanos informaron de que un lobo llamado Neukgu se había escapado del zoológico de Daejeon, e incluso algunos publicaron una foto del cánido vagando por las calles. Parecía real, pero la imagen había sido creada por inteligencia artificial. Las autoridades municipales explicaron que "una sola imagen manipulada por IA retrasó la captura del lobo hasta nueve días" y que "el despliegue prolongado de policías y bomberos causó grandes trastornos en su deber principal de proteger a los ciudadanos".

| etiquetas: enfrenta , pena , cinco , prisión , publicar , imagen , generada , ia , lobo
4 1 0 K 62 actualidad
9 comentarios
4 1 0 K 62 actualidad
#3 KaBeKa
Pues oye, si llegáramos a la obligatoriedad de indicar cualquier imagen generada con IA no sería una mala noticia.
Una cosa es la imaginación que puede ser libre lo que quiera ser y otra muy distinta, meter IA en temas de actualidad. Lo segundo es mentir si no se indica su procedencia en la imagen.
1 K 28
sorrillo #4 sorrillo
#3 En España lo que se describe en el meneo ya está considerado un delito en el código penal:

Artículo 561.

Quien afirme falsamente o simule una situación de peligro para la comunidad o la producción de un siniestro a consecuencia del cual es necesario prestar auxilio a otro, y con ello provoque la movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento, será castigado con la pena de prisión de tres meses y un día a un año o multa de tres a dieciocho meses.

Fuente: www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
1 K 21
#6 KaBeKa
#4 Pero yo entiendo más ese artículo en lo que ha pasado siempre que si alguien fingía un accidente o un robo para cobrar los seguros o un incendio para vetetuasaber. Y mientras se destinaban medios a ese suceso no se podían atender otros.
No sé si con el argumento de es sólo una foto, es sólo un video, yo no he hecho nada más... Anteriormente implicaba una acción directa, ahora es sólo subir un archivo a la red. Que en los tiempos actuales es importante, pero no sé si las leyes van igual de rápido que la sociedad.
0 K 10
sorrillo #8 sorrillo *
#6 La gente es responsable de sus actos, no son pocos los casos en los que unos chavales han hecho una amenaza de bomba como broma y luego se han dado cuenta de que estaban cometiendo un delito. Cada caso debe juzgarse con sus circunstancias.

Generar una imagen realista de un animal salvaje en una ciudad y difundirla es un acto que puede suponer consecuencias. Y hay que juzgar los detalles, no es lo mismo hacer ese vídeo y publicarlo diciendo "mira qué acabo de grabar con el móvil"…   » ver todo el comentario
0 K 11
#9 astur365_628eed2f50e0f
#4 Pues te pongo cienes de " noticias " sobre lobos a 100 m de las casas , sin ningún tipo de prueba, publicadas por diarios " prestigiosos " que por lo que sea , por fachas, no les pasa nada
0 K 10
capitan__nemo #5 capitan__nemo
#3 Aqui dice que ya es obligatorio a partir de agosto de 2026 etiquetar los contenidos generados por ia segun el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (RIA).
www.ecija.com/actualidad-insights/las-empresas-deberan-etiquetar-los-c
1 K 25
#7 KaBeKa
#5 Pues mira me parece bien... que ya está bastante el mundo paranoico a veces como para meter incluso la duda de que si lo que ves es real o no.
Aunque me temo que ya esta idea no hay quien la pare.
0 K 10
#1 woke
La culpa es de los medios que difundieron el bulo.
0 K 20
capitan__nemo #2 capitan__nemo
Buena nueva version de "Pedro y el lobo"  media
0 K 15

menéame