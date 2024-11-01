Se enfrenta a una pena de cinco años de prisión por publicar una imagen generada por IA de un lobo suelto por la calle

El mes pasado, los medios surcoreanos informaron de que un lobo llamado Neukgu se había escapado del zoológico de Daejeon, e incluso algunos publicaron una foto del cánido vagando por las calles. Parecía real, pero la imagen había sido creada por inteligencia artificial. Las autoridades municipales explicaron que "una sola imagen manipulada por IA retrasó la captura del lobo hasta nueve días" y que "el despliegue prolongado de policías y bomberos causó grandes trastornos en su deber principal de proteger a los ciudadanos".
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Una cosa es la imaginación que puede ser libre lo que quiera ser y otra muy distinta, meter IA en temas de actualidad. Lo segundo es mentir si no se indica su procedencia en la imagen.
Artículo 561.
Quien afirme falsamente o simule una situación de peligro para la comunidad o la producción de un siniestro a consecuencia del cual es necesario prestar auxilio a otro, y con ello provoque la movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento, será castigado con la pena de prisión de tres meses y un día a un año o multa de tres a dieciocho meses.
Fuente: www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
No sé si con el argumento de es sólo una foto, es sólo un video, yo no he hecho nada más... Anteriormente implicaba una acción directa, ahora es sólo subir un archivo a la red. Que en los tiempos actuales es importante, pero no sé si las leyes van igual de rápido que la sociedad.
Generar una imagen realista de un animal salvaje en una ciudad y difundirla es un acto que puede suponer consecuencias. Y hay que juzgar los detalles, no es lo mismo hacer ese vídeo y publicarlo diciendo "mira qué acabo de grabar con el móvil"… » ver todo el comentario
www.ecija.com/actualidad-insights/las-empresas-deberan-etiquetar-los-c
Aunque me temo que ya esta idea no hay quien la pare.