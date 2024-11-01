Se enfrenta a una pena de cinco años de prisión por publicar una imagen generada por IA de un lobo suelto por la calle

El mes pasado, los medios surcoreanos informaron de que un lobo llamado Neukgu se había escapado del zoológico de Daejeon, e incluso algunos publicaron una foto del cánido vagando por las calles. Parecía real, pero la imagen había sido creada por inteligencia artificial. Las autoridades municipales explicaron que "una sola imagen manipulada por IA retrasó la captura del lobo hasta nueve días" y que "el despliegue prolongado de policías y bomberos causó grandes trastornos en su deber principal de proteger a los ciudadanos".