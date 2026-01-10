Enfermedad en el espacio: los regresos de emergencia de naves espaciales por motivos de salud

La NASA ha decidido que la misión Crew-11 regrese antes de lo previsto debido a que uno de los cuatro miembros de la tripulación sufre algún problema médico que no se ha hecho público. La nave Crew Dragon Endeavour se desacoplará de la Estación Espacial Internacional (ISS) y regresará a la Tierra en los próximos días con Zena Cardman, Mike Fincke, Kimiya Yui y Oleg Platónov, dejando sola en la estación a la tripulación de la Soyuz MS-28 (Serguéi Kud-Sverchkov, Serguéi Mikayev y Christopher Williams).