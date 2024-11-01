edición general
5 meneos
27 clics
Energía oscura o universo no uniforme?

Energía oscura o universo no uniforme?  

La mayoría de los cosmólogos creen que el Universo funciona de la misma manera.

A pequeña escala, existen peculiaridades individuales como estrellas, planetas y diferentes tipos de galaxias.

Pero si nos alejamos lo suficiente, a escalas de cientos de...

| etiquetas: energía , oscura , debate , youtube , ecosdeunmundoestrellado
4 1 0 K 59 astronomia
1 comentarios
4 1 0 K 59 astronomia
Ultron #1 Ultron
Título original: "Los científicos podrían haberse equivocado completamente con el Universo. He aquí porque!"

No sé si cambiar el título del enlace es microblogin, pero me parece que se ajusta más a la descripción del vídeo (que me parece bastante interesante) que el título original, que es bastante clicbait, para nada así el contenido.
0 K 7

menéame