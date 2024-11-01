Encuestas Andalucía. Moreno Bonilla sin absoluta y Vox a punto de 'sorpasar' al PSOE

Según el sondeo de GESOP para El Correo, recogido por Electomanía, el PSOE sacaría de 23-27 escaños (20%), Vox, por su parte, obtendría los mismos 23-27, Por Andalucía (Sumar) bajaría a 4-5, y Adelante Andalucía mantendría sus dos asientos en el Parlamento, e incluso podría subir a cuatro. Pero el PP perdería "la mayoría absoluta". Es cierto que resiste el auge de Vox, pero no tiene asegurados los 55 escaños, con una escala de 50-53.