Encuestas Andalucía. Moreno Bonilla sin absoluta y Vox a punto de 'sorpasar' al PSOE

Según el sondeo de GESOP para El Correo, recogido por Electomanía, el PSOE sacaría de 23-27 escaños (20%), Vox, por su parte, obtendría los mismos 23-27, Por Andalucía (Sumar) bajaría a 4-5, y Adelante Andalucía mantendría sus dos asientos en el Parlamento, e incluso podría subir a cuatro. Pero el PP perdería "la mayoría absoluta". Es cierto que resiste el auge de Vox, pero no tiene asegurados los 55 escaños, con una escala de 50-53.

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... El peligro de perder la absoluta no es nuevo, pero que Vox "alcanza a un PSOE" hundido, sí, y no es baladí...
#3 El_dinero_no_es_de_nadie *
Que Marichus obtenga menos escaños que Espada, es para hacérselo mirar
porquiño #4 porquiño
Pues no pensaba que los andaluces estuvieran tan contentos.
Alakrán_ #8 Alakrán_
#4 Ni creo que lo estén, pero los 40 años del PSOE clientelar hicieron mucho daño a la marca, y la falta de liderazgo no ayuda.
Lo de VOX en mi tierra es infumable.
SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones
Seguro que Vox les apaña lo de la sanidad pública xD xD xD xD xD
Gotsel #2 Gotsel
Pues nada, sigamos sin mirar arriba.
A.more #5 A.more
Solo puede expresar verguenza
#6 vGeeSiz
#5 pues lee
Andreham #9 Andreham
Los andaluces quieren Jesucristo y Sevillanas, y eso van a tener.
