Encuesta 40dB.|Los políticos, a examen: Ayuso saca mejor nota que Feijóo en el PP y a Page lo quiere más la derecha que la izquierda

El duelo que divide al PP. Entre los votantes del PP, Isabel Díaz Ayuso alcanza un 7,9 sobre 10, mientras Feijóo se queda en un 7,2. Feijóo es el peor de los dirigentes del PP para la población general, con bajas puntuaciones en empatía, gestión de crisis y honradez. La paradoja de la izquierda. En el PSOE también hay datos llamativos: Emiliano García Page es el líder mejor valorado por la población general (4,6), especialmente por votantes de la derecha y de Vox, pero entre los propios socialistas recibe las peores notas.

#1 soberao *
A Rajoy no lo podían ver sus votantes y ahí estaba. Incluso tuvieron que sacar a Ciudadanos de Cataluña y reconvertirlo en el "Podemos de derechas" para coger el voto de la juventud que le daba vergüenza votar por Rajoy, porque los viejos seguían votando al PP aunque consideraran a Rajoy un carajote sin carisma.
Pero todo esto no evitó que Rajoy fuera presidente. Ayuso tiene todo a su favor pero tiene mucho que aprender. Tiene suerte de tener a Feijoo enfrente pero todavía tiene que quitárselo de encima.
