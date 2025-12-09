Encuesta 40dB.|Los políticos, a examen: Ayuso saca mejor nota que Feijóo en el PP y a Page lo quiere más la derecha que la izquierda

El duelo que divide al PP. Entre los votantes del PP, Isabel Díaz Ayuso alcanza un 7,9 sobre 10, mientras Feijóo se queda en un 7,2. Feijóo es el peor de los dirigentes del PP para la población general, con bajas puntuaciones en empatía, gestión de crisis y honradez. La paradoja de la izquierda. En el PSOE también hay datos llamativos: Emiliano García Page es el líder mejor valorado por la población general (4,6), especialmente por votantes de la derecha y de Vox, pero entre los propios socialistas recibe las peores notas.
Pero todo esto no evitó que Rajoy fuera presidente. Ayuso tiene todo a su favor pero tiene mucho que aprender. Tiene suerte de tener a Feijoo enfrente pero todavía tiene que quitárselo de encima.